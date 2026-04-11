Verónica Dulanto está de enhorabuena. Primero porque vuelve a la televisión después de siete meses sin trabajo desde que Mediaset cancelara a comienzos de septiembre 'Tardear'. Y segundo porque lo hace con su primer gran proyecto como presentadora titular.
La presentadora estrena este sábado 'Visto lo visto', el nuevo programa de actualidad que emitirá Telecinco los sábados y domingos entre las 13:45 y las 15:00 horas tomando el relevo de las entregas de estreno de 'El precio justo'.
Más información
Un reto ilusionante como ella misma nos reconoce en esta entrevista exclusiva, pero a la vez arriesgado pues supone dar un giro a lo que hasta ahora ha ofrecido Telecinco en esta franja con el corazón como protagonista primero con 'Socialité' y posteriormente con el fallido '¡Vaya fama!'.
En El Televisero hemos podido hablar largo y tendido con Verónica Dulanto sobre este nuevo proyecto con el que además cambia Unicorn Content ('El programa de Ana Rosa') por Cuarzo Producciones ('Supervivientes').
Vuelves a la televisión después de un parón, ¿cómo afrontas este nuevo reto profesional?
Con el respeto que merece porque es un programa que empieza de cero, que está todo por escribirse y por ver lo que ocurre. No es algo a lo que llegue de segundas. Entonces, estoy muy emocionada porque es un reto personal y profesional, otro más, y donde voy a depositar todas mis ganas y todas mis energías para traspasar la pantalla y que el espectador diga, 'ah, pues este programa me gusta'.
'Visto lo visto' supone tu primer proyecto en Telecinco como presentadora en solitario. ¿Por qué crees que Mediaset ha pensado en ti para tratar de reflotar el access sobremesa del fin de semana?
Bueno porque yo creo que dentro del formato tengo una imagen fresca, soy una persona versátil, también he hecho muchos formatos de actualidad dentro de un magacín como 'Vamos a ver', 'Ya es mediodía' y 'Tardear' y entonces tengo una trayectoria en ese sentido. Y creo que encajo perfectamente en este formato. Así que si mis jefes han pensado en mí, yo feliz por poder aportar mi granito de arena.
¿Supuso para ti un trauma la cancelación el verano pasado de 'Tardear'? ¿Cómo has vivido los últimos meses tras quedarte sin trabajo?
Bueno al final no fue una cancelación abrupta de un día para otro porque tuvimos tiempo para hacernos a la idea. Porque aunque el programa terminó en septiembre, nosotros ya supimos la noticia en verano y los jefes nos lo comunicaron con tiempo, no fue de un día para otro. Y bueno pues cuando nos lo comunicaron no te voy a negar que lo sentí con mucha pena porque el equipo era maravilloso, nos reíamos mucho haciéndolo, estábamos en una zona de confort, y al final da mucha pena acabar un formato siempre.
Pero bueno las decisiones de los jefes van a misa. Ellos pensaban que había una nueva apuesta que podía funcionar mejor pues no te queda otra que acatar. Pero la verdad es que fui muy feliz en 'Tardear', me lo pasé muy bien y yo creo que nos aportó mucho. Al final estar dos horas y media en directo cada tarde te da mucho callo. Además era un programa muy completo con actualidad, entrevistas, directo, me gustó mucho hacerlo y espero que algún día pueda volver a hacer algo así.
Heredas una franja maldita en la cadena desde la cancelación de 'Socialité' y la corta trayectoria de 'Vaya fama', ¿crees que Mediaset se equivocó cancelando esa marca histórica y prescindiendo de rostros como María Patiño?
Bueno, es una decisión que tomó la cadena y yo ahí no puedo decir nada.
Pero sí que llegáis a una franja complicada en la que está liderando las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' y donde 'D Corazón' se ha asentado en TVE en torno al 10%. ¿Sientes esa presión por las audiencias?
Ay, si es que las audiencias es nuestro pan de cada día. Evidentemente es una franja complicada, no hay que ser muy listo para ver que se han intentado varias ofertas y no han funcionado y cuesta que funcione. Pero bueno esto es una decisión de los jefes y creo que cuando la han tomado es porque están convencidos de que al menos podamos mantener o superar los datos que estaba haciendo 'El precio justo'.
Al final es otra alternativa. Y yo creo que es importante que sea un programa en directo, que pase lo que pase estás ahí y que no empiezas el fin de semana con el informativo de las tres. Entonces es una alternativa a lo que hay en esa hora porque al final cada uno ofrecemos algo diferente. En la 1 hay corazón, en Antena 3 está 'La Ruleta' y ahora llegamos nosotros con actualidad, que es algo diferente. Al final el error yo creo que está en hacer más de lo mismo.
Telecinco sigue sin terminar de encontrar su lugar ante una Antena 3 que retiene el liderazgo y una TVE que vive su mejor momento en años. ¿Cuál crees que debería ser el camino a seguir para remontar las audiencias? ¿Sentís cierta frustración al ver que no se da con la tecla y que nada de lo que se estrena se afianza?
Al final todas las cadenas han pasado en algún momento por su crisis. Ahora nos ha tocado a nosotros. Y creo que se están haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber por tener una parrilla y unos programas que vuelvan a conectar con la audiencia de la forma que lo hacía antes y en eso estamos.
Yo entiendo que al final la gente a veces esté un poco mareada con tanto programa y tanto cambio pero al final no hay tanto tiempo. Yo creo que lo que no funciona, rápidamente se ve y tampoco puedes dejar todos los huevos en la misma cesta, hay que reformular y apostar por otras cosas. Yo creo que estamos en el camino, está complicado, pero llegará el día de volver a estar en lo alto, como le ha llegado al resto, de eso no tengas duda. Pero bueno cuesta trabajo y cuando vives los éxitos todo parece muy fácil y cuando estás en el otro lado, todo es más costoso. Y si que hay una parte de frustración pero a la vez también es motivador porque es volver a pelear y ponerte los guantes para volver a tener al público tan fiel que teníamos que estaba ahí pasara lo que pasara.
En un momento en el que la actualidad forma parte de la columna vertebral de todas las cadenas. ¿Qué va a aportar de diferente 'Visto lo visto' para llamar la atención del espectador?
Llegamos para cubrir el hueco de fin de semana y nuestra propuesta va a ser diferente, porque vamos a contar las cosas de una manera ágil, trepidante y que te mantenga pegado a la pantalla para que nadie se aburra y para que no haya un tema que haga que alguien se aburra en casa. No vamos a hacer lo mismo porque para eso ya están otros programas, que son más reposados, con otro ritmo y que están a diario en la televisión desde la mañana a la tarde donde se analiza la actualidad, se debate, tiene sus colaboradores. Es otra manera de abordar la actualidad.
Nosotros yendo el fin de semana tenemos que hacer algo diferente, algo más rápido y muy fácil de consumir y que sea una propuesta que pueda atraer a toda la familia. Porque hay que pensar en la manera en la que se consumen los contenidos, porque yo por ejemplo tengo una hija adolescente que no ve la tele, entonces hay que ver de qué manera podemos atraer a los adolescentes. Entonces si tú ves vídeos de manera constante en tu móvil porque no hacerlo en televisión y que puedas verlo incluso con tus padres.
La actualidad es un género muy amplio. ¿Qué tipo de actualidad vais a tocar? ¿Vamos a ver un programa sobre política además de sucesos?
Hay una máxima en este programa que es que todo aquello que no tenga una imagen potente no se va a dar. Da igual del ámbito que sea. Aquí prima la imagen, que sea potente y que sea impactante y cabe de todo siempre y cuando esté refrenado por una imagen. Es lo que va a primar de todo.
Estamos en un momento muy polarizado políticamente donde todo es blanco o negro. Se está señalando mucho a TVE por estar politizada y ser la televisión del Gobierno. ¿Qué piensas tú de todo eso y cómo vas a intentar abstraerte de todo eso de cara a tu programa?
Bueno lo bueno es que yo creo que este formato no va dar lugar a la polarización porque como no hay colaboradores ni de derechas ni de izquierdas, no hay mesa de debate ni opinión, yo creo que vamos a ser una isla aparte de todo ese tipo de programas. Nadie se va a mojar. Es simplemente ofrecer imágenes de impacto para enganchar a la audiencia. No va a dar lugar a que nos pongan verdes por lo que se opine, entonces eso da un poco de alivio la verdad (risas).
Por ahora 'Visto lo visto' es un formato de actualidad, ¿pero está abierto a poder tocar otros contenidos como el corazón o el reality ahora que están en emisión otros dos formatos de Cuarzo como 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'?
Es lo que te digo el programa está abierto a cualquier tipo de contenido siempre que haya una imagen llamativa e impactante y que pueda sorprender a todos. No nos cerramos a nada. Por ejemplo si hay un vídeo de una persona famosa del corazón que se ha sometido a un cambio de imagen y no se le reconoce pues si que lo daremos porque está apoyado por una imagen de impacto.
Al no contar con colaboradores en plató y estar solo acompañada por José Luis Vidal en algún momento, ¿te has preparado de alguna manera especial para poder llevar tú todo el peso?
Ya hemos hecho alguna prueba en plató, que realmente es el enorme pantallón que tengo detrás. Y ese pantallón va a estar siempre con imágenes impactantes con el objetivo de que el público se quede pegado. Yo voy a dialogar al final con la propia pantalla porque las imágenes son las que nos van a permitir explicar rápido lo que ocurre sin necesidad de largos discursos y comentarios que es algo que ralentiza el ritmo.
Y luego como dices voy a estar acompañada de José Luis Vidal como prescriptor que entrará y saldrá varias veces a lo largo del programa. Él no va a ser un comentarista de vídeos, cada vez que aparezca Vidal será para aportar algo diferente y la cara B de la actualidad, y nos va a enseñar lo que no se ve en ese vídeo. O también traerá a lo mejor vídeos del pasado que son impactantes y que ayudarán a entender mejor lo que hemos visto.
Además también tengo un equipo de reporteros muy buenos que estarán en diferentes puntos de la geografía. Y no van a ser los reporteros clásicos a los que vemos en los magazines y que hacen su crónica en directo. No, nuestros reporteros van a vivir experiencias en cada reportaje y van a vivir en primera persona lo que se ve en esos reportajes.
'Visto lo visto' va a suponer tu primer gran proyecto fuera de la productora de Ana Rosa Quintana. ¿Cómo ha sido trabajar con alguien como ella y qué balance haces de todos estos años en Unicorn Content?
Unicorn es mi familia. Si es que al final piensa que yo empecé a trabajar con ellos desde el año 2005 cuando entré en Mediaset por primera vez. Han sido muchos años juntos y con muchos proyectos con Xelo y con Ana Rosa. Hasta ahora ha sido así y ahora salto a Cuarzo pero claro, vuelvo otra vez a casa porque con toda la gente de Cuarzo y todo el equipo que hay detrás de 'Visto lo visto' es gente que conozco a la perfección y algunos son amigos incluso entonces no es empezar con alguien de cero, somos viejos conocidos todos.
Se habla mucho de si el género del corazón está agotado en televisión. ¿Cómo lo analizas tú después de haberte dedicado a ese tipo de contenido durante tantos años?
A ver yo creo que evidentemente se han vivido tiempos mucho más gloriosos e interesantes con respecto al corazón. Yo creo que hay cosas que se agotan porque los personajes se agotan y las tramas también cansan. Llega un punto en el que la gente no quiere estar viendo lo mismo todo el rato, y a las mismas personas todo el tiempo.
Y evidentemente ha habido tiempos mejores y Mediaset ha sido un referente de todo ese universo y ahora yo creo que está bien lo que se hace que es dar lo justo, primero porque no hay en exceso y segundo por no saturar con lo que a la gente no le interesa. Está bien mantener esa parcela en determinados formatos pero a la vez apostar por otro tipo de contenidos. Y claro que interesa si hay un nuevo noviazgo entre famosos o dónde han ido a pasar las vacaciones. Pero quizás cuando estiras demasiado el chicle pues a veces no da tanto de sí.
Más allá de 'Visto lo visto' te hemos podido ver recientemente volviendo a 'Vamos a ver' como sustituta. ¿Volverás en verano a tomar las riendas del programa compaginando ambos formatos?
Mira me espero cualquier cosa, yo de momento no he hecho planes de vacaciones por eso mismo. Porque aunque estamos arrancando este programa, luego en verano se quedan muchos huecos libres y hay mucho meneo. Estoy a la expectativa de cualquier llamada que me hagan los jefes y si me dicen que hay que hacer 'Vamos a ver' encantada de la vida o si hay que hacer otro programa igual.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.