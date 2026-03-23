Telecinco cambia su programación y confía en Verónica Dulanto para reflotar la audiencia del fin de semana

Tras cancelar '¡Vaya fama!' hace un mes, Mediaset apostó por emitir 'El precio justo' de lunes a domingo al igual que hizo con 'Allá tú'. Sin embargo, ahora Telecinco ha decidido volver a apostar por un programa de actualidad en directo para la sobremesa de los fines de semana con Verónica Dulanto como presentadora.

De esta manera, Mediaset vuelve a aliarse con Cuarzo Producciones tras el fallido 'Vaya fama' y producirá 'Visto lo visto', un nuevo formato que el grupo de comunicación describe como "ágil, visual, impactante y conectado con los temas que interesan a la audiencia con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales".

'Visto lo visto' trasladará a la televisión el tipo de consumo de contenidos que se lleva cabo en redes sociales a través de imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante.

Además, el nuevo programa de Telecinco, cuya puesta en escena estará dominada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados, contará en momentos clave con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevas claves que amplíen la visión del espectador, y con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.

Este cambio llega después de que 'El precio justo' no haya parado de descender en su emisión de los sábados y domingos hasta marcar un 6,6% de cuota de pantalla y 433.000 espectadores este domingo, quedando muy por debajo de las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3 y de 'D Corazón' en TVE.

Verónica Dulanto regresa a Telecinco seis meses después

Verónica Dulanto en 'Tardear'

Con 'Visto lo visto', Verónica Dulanto regresará a la parrilla de Telecinco seis meses después de la cancelación de 'Tardear'. La presentadora volverá así a ponerse al frente de un nuevo programa después de que en los últimos años haya ido saltando de un formato a otro.

Tras darse a conocer como reportera de 'El programa de Ana Rosa', Verónica Dulanto empezó a labrarse una carrera como presentadora en 'Luce tu pueblo' en Divinity y de 'La comunidad' en Telemadrid. Posteriormente, Mediaset confió en ella como sustituta en 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho' y posteriormente en 'Ya es verano'. Después llegaron 'Cuatro al día', 'Tiempo al tiempo', 'Vamos a ver' y finalmente 'Tardear'.