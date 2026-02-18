Telecinco cancela 'Vaya fama' sin opción de despedida y apuesta por 'El Precio Justo' tras unas audiencias alentadoras

Telecinco ha tirado la toalla con 'Vaya fama' tras más de cinco meses soportando malos resultados de audiencia, anclados en el 6-7% de share. En consecuencia, al no existir indicios de mejora, el formato de crónica social conducido por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez ha sido cancelado de manera fulminante y sin opción de despedida.

Tal y como ha anunciado el grupo Mediaset a través de un breve comunicado, la dirección ha apostado por 'El Precio Justo' en su lugar después del "buen rendimiento de audiencia mostrado en su primer fin de semana". En este caso, el game show presentado por Carlos Sobera y Tania Medina se emitió como telonero del programa de corazón producido por Cuarzo.

Aun siendo una franja distinta a la habitual, la entrega ofrecida el domingo batió su récord en cuota de la nueva etapa al alcanzar un 10% de share. Después, 'Vaya fama' tomó el relevo en la sobremesa haciendo caer ese dato a un 6,8%. Indicador más que suficiente como para adoptar la drástica decisión que les estamos contando, que se aplicará con efecto inmediato.

Por ello, y ante los brotes verdes que viene presentando, 'El Precio Justo', que este martes anotaba máximo en días hábiles con un 9,4% de share, se extenderá también a la parrilla de sábado y domingo con la emisión de programas de estreno a las 13:45 horas; exactamente el mismo horario en el que se ofrece de lunes a viernes.

El testigo de 'Vaya fama' lo recogerá desde este mismo sábado 21 de febrero, lo que significa que la emisión del programa de Lasvignes y Ramírez del pasado día 15 fue la última y que 'El Precio Justo' se jugará todos los días de la semana para deleite de sus espectadores.

Así queda la programación de Telecinco en la sobremesa de los sábados y domingos: