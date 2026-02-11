Mediaset anuncia una nueva programación en el fin de semana de Telecinco y su insólita estrategia con 'El Precio Justo'

Después de que la semana pasada, Telecinco optara por reducir la duración de '¡Vaya fama!' para tratar de relanzar los datos generales de la cadena y del propio programa de corazón apostando por más reposiciones de 'El precio justo', ahora la cadena anuncia que ofrecerá nuevas entregas del concurso que presenta Carlos Sobera en las mañanas de los sábados y domingos.

De esta manera, 'El precio justo' ampliará su presencia en parrilla y emitirá nuevas entregas los sábados y domingos desde este sábado a partir de las 12:30 horas con Carlos Sobera y Tania Medina que se enfrentarán a las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' en La 1 y de 'El desafío' o 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' en Antena 3 así como a las de 'Viajeros Cuatro' y 'Equipo de investigación' en Cuatro y La Sexta.

Además, este sábado, 'El precio justo' emitirá un especial de San Valentín introduciendo una novedad histórica en el formato: se concursará en pareja y todas serán parejas reales para celebrar el día del amor por todo lo alto.

'El precio justo' prepara especiales de San Valentín y Carnaval

Esta edición especial arrancará con una coreografía dedicada al amor y presentará todos los juegos con temática romántica. Además, en el mítico juego del Plinko, los concursantes podrán multiplicar por dos su premio, con la posibilidad de alcanzar los 10.000 euros.

A lo largo del programa, las flechas de Cupido alcanzarán incluso a Tania Medina, que recibirá un mensaje sorpresa de su novio, Alejandro Nieto. El especial culminará con un escaparate final compuesto por premios inspirados en el amor y pensados para disfrutarse en pareja.

Asimismo, el martes 17 de febrero, coincidiendo con el Carnaval, 'El precio justo' ofrecerá una nueva entrega especial en la que todos los concursantes jugarán disfrazados.