Atresmedia anuncia el final de una de las grandes bazas de la programación de La Sexta: Adiós a Jordi Évole

En los últimos días tanto Jordi Évole como La Sexta han jugado al despiste cebando la entrega de 'Lo de Évole' de este domingo con Alejandro Sanz como si no fuera la última de la temporada pese a lo anunciado previamente.

"Y el próximo domingo, por fin, Alejandro Sanz en 'Lo de Évole'. ¿Será el último programa de la temporada?", se preguntaba el presentador en su cuenta de "X" dejando entrever que podría haber alguna otra entrevista sorpresa con la que concluir esta temporada de 'Lo de Évole'.

Hay que recordar que hace unas semanas, Jordi Évole ya anunciaba que solo quedaban dos programas para acabar la temporada y lo hacía además publicando una entrevista inédita a Quevedo que parece que no verá la luz en la que el cantante se levantaba de la misma y se negaba a seguir contestando a las preguntas del catalán por cuestionarle sobre la supuesta filtración de su último disco en Gran Canaria.

Sin embargo, ahora Atresmedia ha confirmado que 'Lo de Évole' concluye su séptima temporada este domingo con la emisión de una doble entrega protagonizada por Alejandro Sanz siguiendo así los pasos de lo que ya se hizo con otros rostros como Alba Flores, Iñaki Urdangarín, Loles León, Lola Herrera y Marc Giró.

'Lo de Évole', líder frente a su competidor, se despide con una media del 8,8% de cuota, su mejor resultado en las últimas cinco temporadas y como el programa más visto de la cadena con más de 1 millón de seguidores y 2,5 millones de espectadores únicos de media.

Alejandro Sanz, el último invitado de la temporada de 'Lo de Évole'

Alejandro Sanz y Jordi Évole en 'Lo de Évole'

En el primero de los programas, desde Washington, Évole acompaña a Alejandro Sanz en un recorrido que combina lo cotidiano de la gira con conversaciones sobre su vida y su trayectoria. Paseando por enclaves como el Lincoln Memorial, el artista reflexiona sobre su momento personal, marcado por una mayor tranquilidad y por la voluntad de cuidarse tras etapas complicadas, como la depresión que él mismo ha hecho pública.

El programa también se adentra en la intimidad del proceso creativo y en los recuerdos de sus inicios: desde su infancia, su relación con la música o el descubrimiento de la guitarra casi por casualidad, hasta la construcción de una carrera que ha marcado a varias generaciones. Sanz habla de la soledad en las giras, del éxito y de cómo ha aprendido a gestionar la exposición pública con el paso de los años.

La conversación también aborda la actualidad política y social, con especial atención al clima internacional y al papel de figuras como Donald Trump. Sanz y Évole reflexionan sobre el auge de los discursos polarizados, la inmigración o el racismo, en un diálogo que conecta la experiencia personal del artista con los debates globales.

Se va a llamar "Lo De Alejandro", pero podría haber sido "Girando Fuerte".



📺 Este domingo, a las 21:30h, Alejandro Sanz. pic.twitter.com/gUp0MtJtUr — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 23, 2026

El segundo capítulo, ya en Nueva York, muestra a un Sanz aún más cercano y distendido. Paseando por lugares emblemáticos como Central Park, la conversación se desplaza hacia terrenos más personales: el amor, las relaciones, el paso del tiempo o la forma en que el artista se enfrenta hoy a la vida lejos del foco estrictamente profesional.

La salud mental también aparece en la conversación. Alejandro confiesa haber sufrido depresión, algo que le costó reconocer al no entender qué le pasaba. Asegura haber madurado en los últimos años y haber adquirido un hábito diario: levantarse y agradecer la vida conscientemente.

Durante años vivió en un pozo que no sabía cómo llamar. Hasta hoy.



🎸 Domingo 21:30h: Alejandro Sanz. pic.twitter.com/bt0CzxvegI — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 24, 2026

Entre anécdotas, confesiones y momentos de humor, ambos construyen un retrato íntimo que revela a un Alejandro Sanz menos conocido: el anfitrión que disfruta reuniendo a personas distintas, el creador que sigue buscando inspiración y el hombre que reivindica la emoción como lenguaje universal frente al ruido del mundo.