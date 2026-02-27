Kiko Matamoros machaca sin piedad a Terelu Campos: "Es repulsivo que seas tan sucia, cobarde y traidora"

Kiko Matamoros ha explotado. Aunque en un primer momento quiso mantenerse al margen de la guerra que mantienen sus hijos Laura y Diego con su primo, Carlo Costanzia, ha acabado por estallar. Lo ha hecho en 'Los Kikos TV', su nuevo programa junto a Kiko Hernández que se puede ver a través de YouTube.

El pasado viernes, Laura Matamoros se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para relatar su tenso encontronazo con el hijo de Mar Flores. Mucho más allá fue su hermano Diego, quien llegó a acusar a Carlo de ser una persona violenta, definiéndole como "un matón de tres al cuarto". Ante estas declaraciones de su primo, el novio de Alejandra Rubio amenazó con tomar medidas legales contra él.

Antes de que Carlo Costanzia se siente esta misma noche en '¡De viernes!' para contestar a sus primos, el padre de estos no ha dudado en dar un golpe en la mesa para salir en defensa de sus vástagos. Kiko Matamoros ha roto su silencio sobre el conflicto familiar en su programa 'Los Kikos TV’, donde, además de cargar contra Carlo, también lo ha hecho contra Terelu Campos por su actitud como colaboradora en el programa de Telecinco.

Kiko Matamoros carga como nunca antes contra Terelu Campos: "Tienes miedo a tu hija"

Una de las cosas que más molestó a Kiko fue cuando Terelu dijo que tanto como Laura como Carlo eran víctimas de divorcios conflictivos de sus padres. "Desgraciadamente, quien ha tenido que vivir divorcios y separaciones traumáticas eres tú. Me parece repulsivo que seas tan cobarde. Me parece repulsivo que seas tan oportunista. Me parece repulsivo que seas tan traidora. Me parece repulsivo que estés siempre cerca del árbol que más sombra te da. Me parece que eres poco de fiar, muy poco de fiar. Poquísimo. Estás dispuesta a blanquear a quien sea y al precio que sea", aseguró, muy enfadado, Kiko Matamoros.

"No tienes dignidad ni para enfrentar las contradicciones de tu hija, ni las de tu yerno. Cada día eres más pequeña, cada día eres más cobarde, cada día eres más sucia. Fíjate si eres cobarde que no tienes narices para decirle a tu hija lo que hiciste con Laura en maquillaje. Fíjate si tienes pocas agallas. Fíjate si le tienes miedo a tu hija", sentenció Kiko Matamoros en 'Los Kikos'.

Y es que, Terelu Campos fue muy crítica con la actitud de Diego Matamoros, algo que, como es lógico, no ha hecho ninguna gracia al padre de este. "Todo viene porque Diego es el que dice que los hechos ocurren en tu casa. Para mi ha habido un pirómano que es Diego que viene con toda una artillería que tampoco le pertenece", aseguró la colaboradora a Laura Matamoros en '¡De viernes!'. Esta defensa a ultranza de la hermana de Carmen Borrego a su yerno y a su consuegro, le han provocado un aluvión de críticas en redes sociales.

Matamoros reta a Carlo Costanzia: "Chulo, te voy a bajar los humos"

Kiko Matamoros también ha revelado que Diego piensa interponer una denuncia contra su primo: "Vas a gritar en la calle a quien yo te diga. La denuncia te la va a poner mi hijo. Ayer me enteré de que has amenazado la integridad de mi hijo por hablar de ti. Te vas el viernes a sentar en un plató, eres un descerebrado".

"¿Está orgullosa tu hembra (Alejandra Rubio)? ¿Está orgullosa la abuelita Terelu? Siempre te he defendido de los límites que eres defendible, que es muy poco. He sido generoso con tu madre, aunque tu madre no lo piense. No te paso ni una. A mis hijos no les amenazas, ellos hablan libremente", deja claro el colaborador en su nuevo programa.

Lejos de quedarse ahí, el que fuera tertuliano de 'Sálvame' le reta a que se enfrente a él: "Chulo, te voy a bajar los humos, y te los voy a bajar bien. Llámame a mí, y nos vemos tú y yo, y me dices a la cara lo que me difamas y lo que dices de mi hijo y las amenazas. Mis hijos hablan de quien les da la gana, golfo barato", sentencia, Kiko Matamoros, cabreadísimo.