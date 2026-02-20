La decepción de Kiko Matamoros en el estreno de su nuevo programa con Kiko Hernández en YouTube: "No quiero esto"

Este jueves, 19 de febrero, por fin se ha estrenado el nuevo programa de Kiko Matamoros y Kiko Hernández, 'Los Kikos TV'. Se trata de un proyecto que se podrá ver en YouTube a partir de marzo, aunque este jueves han emitido un 'programa cero' para todos sus seguidores y para la prensa que ha acudido al evento que ellos mismos han organizado para presentarlo en el Teatro Las Vegas de Madrid.

Sin embargo, ha terminando siendo un caos, con personajes entrando y saliendo en escena continuamente, malos modales, insultos y hasta escupitajos. Abochornado ante lo que se estaba viviendo, Kiko Matamoros ha acabado entonando el mea culpa y pidiendo perdón a los espectadores. Y es que los comentarios en redes sociales no pudieron ser más negativos, provocando que el colaborador hiciera una reflexión al respecto.

Al finalizar la entrega, los Kikos han atendido a los medios de comunicación allí presentes. Muy disgustado y decepcionado, Matamoros no dudaba en disculparse con todos ellos: "Te voy a ser honesto, no pienso mirar lo que se diga del programa porque lo que ha pasado hoy en este escenario no me ha gustado". Visiblemente dolido, ha proseguido con su alegato: "Aquí cuando las cosas no me gustan y tienen un sabor amargo, cuando no se trabaja bien y no se cumple con lo prometido… cuando uno cree que el trabajo de los demás no se lo puede pasar por lo huevos".

"Entonces, hoy no tengo nada que celebrar, pero tampoco tengo nada que leer que me haga daño. Y sé que lo que voy a leer me va a hacer daño porque si yo hubiera estado ahí tendría una opinión muy negativa de lo que ha pasado aquí", ha lamentado Kiko Matamoros. Y ha dejado claro que "soy honesto, soy sincero. Quiero agradecer enormemente a la gente que ha apostado por nosotros, ha apostado por hacer publicidad en nuestro contenedor. Hoy, desafortunadamente, creo que no hemos estado a la altura de las expectativas ni de lo que es reclamable para un profesional. Son muchos años de experiencia y posiblemente esta sea una de las grandes decepciones de mi vida".

Kiko Matamoros pide perdón a quienes "tenían esperanzas puestas" en ellos

"Estoy acostumbrado a trabajar de otra forma. Estoy acostumbrado a que me digan las cosas y a obedecerlas. Estoy acostumbrado a que si he pedido que se me lea algo o se me dé alguna indicación por el pinganillo, la reciba en su momento. Los experimentos, con gaseosa. Y hoy creo que hemos activado un artefacto que nos ha explotado en la cara", ha continuado Kiko Matamoros, visiblemente avergonzado por lo ocurrido.

Por tal motivo, ha querido pedir "perdón a todo el mundo, a todos los que tenían esperanzas puestas. Yo no quiero esto, yo quiero un programa para divertirme, para pasármelo bien, para tener complicidad con el público, con vosotros, con la gente, con los compañeros. No quiero un programa para estar de mala hostia. Lo siento muchísimo, lo vuelto a repetir".

Aunque prefiere no echar la culpa a nadie, sí que ha lanzado algunas quejas: "No voy a poner en cuestión la capacidad ni la profesionalidad de nadie. Pongo en cuestión la mía. Y como responsable soy yo, porque cuanto tú depositas la confianza en algo o en alguien, te tienes que responsabilizar de ese acto y de la satisfacción que eso les cuesta a los demás. Me hubiera gustado que me hubiera llegado el sonido, que me hubieran llegado bien las indicaciones. Me hubiera gustado muchas cosas. Y sobre todo me hubiera gustado ir recibiendo, porque estamos en un medio donde podemos conocer el dato de audiencia en el momento y determinado tipo de informaciones".

Kiko Matamoros hace un ejercicio de autocrítica y sinceridad brutal a la hora de valorar el primer programa...



"Los experimentos con gaseosa. Creo que hoy hemos activado un artefacto y nos ha explotado en la cara"#LosKikosTV pic.twitter.com/2DxAGpvJXP — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) February 19, 2026

Pero Kiko Matamoros insiste en que "soy el primer culpable de lo que ha pasado hoy aquí. Pero no soy el único. Y ya está. De verdad, me gustaría reiterar mis excusas, pedir perdón a la gente que se haya podido sentir defraudada y a los que nos están poniendo a escurrir, pues decirles que tienen toda la razón".

A la pregunta de uno de los periodistas de si van a remontar el programa, él es contundente: "Voy a hacer lo posible por tirar para arriba, por rehacer el producto. Voy a intentar cambiarle la cara al programa o vamos a intentar cambiarle la cara al final. Creo que tiene que ser un esfuerzo común, un empeño común, tanto de la gente que está delante como la que está detrás de las cámaras, y espero que esto cristalice en un producto que merezca la pena para los demás".

Matamoros admite que tocó fondo en 'No somos nadie' y señala el motivo de su marcha

Además, Kiko Matamoros también ha tenido unas palabras para 'La Revuelta', que les ha mandado una corona de flores a modo de broma: "No me atrevo a mandarle un mensaje a Broncano para ir a promocionar este programa. Voy a intentar hacer que la onda expansiva sea lo menos grande posible y, mientas no tenga un producto solido en el que pueda creer, un formato por el que pueda apostar, no me voy a desgastar en ninguna acción publicitaria. Tengo muy buena relación con ese programa, con la productora, pero ahora mismo no. Mira, si me lo dices antes de empezar, te hubiera dicho que sí. Ahora mismo te digo que no".

Por último, el excolaborador de 'Sálvame' también se ha referido a su etapa en 'Ni que fuéramos' y 'No somos nadie': "La verdad es que lo pasé muy bien en 'Ni que fuéramos'. Me reí muchísimo. Pero en 'No somos nadie' toqué fondo. No entendí muy bien la deriva que cogió aquello y acabé por irme. Voy a ser honesto, a 'No somos nadie' le sobró dogmatismo y yo soy más partidario de una tele más libre, porque a veces pisoteamos la libertad y la opinión de los demás que puede ser igual o más respetable que la nuestra", ha sentenciado.