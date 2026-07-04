Laura Matamoros llama "sinvergüenza" a Karmele Marchante en 'De Viernes' tras acusarle de blanquear "el delito" de su padre

'De viernes' ha contado esta semana con la presencia de Laura Matamoros. La influencer ha visitado el programa de Telecinco para defender a su padre, Kiko Matamoros, de las gravísimas acusaciones que Makoke vertió sobre él hace unos meses en el mismo programa. Sin embargo, ha acabado protagonizando un tenso momento con Karmele Marchante, enemiga acérrima del colaborador desde que trabajaron juntos en 'Sálvame'.

En su entrevista con Santi Acosta, Makoke contó algunos de los episodios violentos que vivió con Kiko Matamoros. En una ocasión, incluso se vio obligada a llamar a la Guardia Civil al ver peligrar su vida. Ahora, Laura Matamoros ha decidido dar un paso al frente y salir en defensa de su padre. "Yo en su relación no me voy a meter. Lo que ha pasado en ella me es indiferente porque cada uno lo ha hecho mal ahí, tanto uno como otro. Pero sí que me parece muy mal pisar la mano que te ha dado de comer tanto tiempo y que te ha posicionado donde estás", ha criticado.

"De Makoke no tengo nada más que decir porque me parece lamentable. La mandaba a paseo después de todo esto", aseguraba. Y es que no quiere seguir avivando el fuego puesto que cree que, de hacerlo, la exmujer de su padre se seguirá beneficiando de lo ocurrido. "Lo que no quiero es seguir incendiando algo que a mí me parece que está muy mal, y más después de tanto tiempo. ¿Para qué se sienta a decir esas barbaridades de mi padre sin venir a cuento? ¿Para subir la facturación de la boda?", se preguntó, visiblemente indignada, Laura Matamoros.

El tenso momento entre Laura Matamoros y Karmele Marchante en 'De viernes'

Unas palabras que han sorprendido a Karmele Marchante, que no ha dudado en reprochar a la joven que blanque a su padre: "No entiendo, Laura, cómo blanqueas a tu padre ahora". Esto no ha hecho ninguna gracia a la invitada, quien le ha respondido con contundencia: "Para empezar, es mi padre. Son sus actos y su responsabilidad. A mí no me tienes que decir por qué blanqueo o no blanqueo a mi padre porque a ti también te encanta ir de víctima. Y es mi familia, y hay que ser una señora en la vida".

"El delito no prescribe", recordó la colaboradora. Una afirmación que hizo explotar a Laura Matamoros: "¡Qué delito, si no hay denuncia!". Lejos de quedarse callada, la periodista, que siempre ha sido una gran abanderada del feminismo, le ha lanzado un nuevo reproche: "No puedo entender que una mujer como tú no estés afín con otra mujer maltratada, que lo puedo decir perfectamente, puesto que, además, ella lo relató muy bien. En el corte que han puesto, ella ha dicho 'es que él me iba a matar'. Luego reculó porque era una víctima y tenía miedo y tenía una dependencia emocional y económica".

"Eres una sinvergüenza", le espetó la hija de Kiko Matamoros, generando una gran tensión en el plató. "Vamos a intentar guardar las formas", le pidió Bea Archidona. "Te estoy relatando una cosa y no te estoy insultando. No tienes por qué insultarme a mí", le echó en cara Karmele Marchante. Pero lejos de retractarse, Laura Matamoros insistió en sus palabras: "Me parece una sinvergonzonería lo que acabas de hacer. Aparte, la primera que va de víctima siempre has sido tú", sentenció la nueva colaboradora de 'De lunes a viernes'.