Pelotazo en audiencias para 'El Chiringuito' en su debut en Mediaset: Supera a los canales principales y encumbra a Energy

'El Chiringuito' de Josep Pedrerol arrancó este lunes su nueva etapa en Mediaset con su primer programa en Energy. Una primera entrega que estuvo marcada por fallos técnicos, sobre todo de sonido, y por el anuncio de la entrevista exclusiva mundial que el presentador ha realizado a José Mourinho y que se podrá ver este martes. Un debut que está de enhorabuena por los grandes resultados de audiencia de su estreno.

Así, 'El chiringuito' empezó su trayectoria en Energy con muy buen pie anotando un gran 5% y 188.000 espectadores. Un dato que le aupó a ser la opción preferida de las cadenas temáticas de TDT en su franja y que le permitió además superar a sus 'hermanas mayores' Telecinco y Cuatro, que se quedaron en un 4,9% y 186.000 espectadores y 3,4% y 128.000 seguidores respectivamente.

Con este registro, 'El Chiringuito' mejora la franja de Energy en 1,8 puntos en comparación a lo que ha marcado la cadena temática en este horario durante todo este año. Además, cabe señalar que hasta 646.000 espectadores conectaron con el espacio deportivo en algún momento de la emisión.

#ElChiringuito aterriza en Mediaset ⚽️ GRAN ESTRENO en @E_EnergyTV registrando un 5% de share



⚽️ Mejora la franja en 1.8 puntos respecto al resto del año



⚽️ Firma un 7.3% de share en hombres



⚽️ 646.000 espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vT6r6wLQxx — Dos30' (@Dos30TV) August 18, 2026

Los jóvenes y los hombres, los targets que más vieron el debut de 'El Chiringuito' en Mediaset

En El Televisero hemos podido tener acceso a un análisis elaborado por la consultora audiovisual Dos30' sobre datos de Fifty5Blue, con las audiencias pormenorizadas de 'El Chiringuito' por targets, sexos, edad así como diferentes comunidades autónomas. Gracias a los cuales, podemos observar dónde funcionó mejor el programa de Josep Pedrerol.

Por sexos, como era de esperar fueron los hombres los que más consumieron 'El Chiringuito' con un 7,3% frente al 3% que marca en mujeres. Si nos fijamos en los targets de edad, podemos ver cómo son los jóvenes de 13-24 años los que más vieron el estreno del programa en Mediaset con un gran 7,7% seguido de los adultos jóvenes de 25-44 años con un 5,5% y los mayores de 65 años con un 5,1%. Mientras que el target que menos vio el formato fue el de los adultos de 45-64 años con un 4,6%.

En target comercial, el formato de Josep Pedrerol registró también el mismo 5% de audiencia que hizo a nivel general. Cabe señalar que el dato de 'El Chiringuito' supuso un 21,1% de cuota para la media diaria de Energy, que este lunes fue cuarta opción por detrás de FDF (2,4%), Neox (2,3%) y Nova (2,3), firmando un 2,1% en el día.

Si nos fijamos en la curva de audiencia minuto a minuto, podemos apreciar cómo 'El Chiringuito' fue de menos a más, comenzando en un 2,1% y concluyendo a las 2:30 horas en un 7,1%. Eso sí, el espacio deportivo logró alcanzar un 9% de cuota máxima en los últimos minutos de su primera entrega. Y su minuto más visto se produjo a las 00:17 horas con un 3,9% y 239.000 espectadores.

Comunidad Valenciana y Asturias, las comunidades que más consumieron 'El chiringuito'

Asimismo, si nos detenemos en los territorios geográficos vemos cómo el lugar en el que mejor funciona el programa es la Comunidad Valenciana donde alcanzó el doble digito (10,1%). Otras regiones que también consumieron en masa 'El Chiringuito' fueron Asturias (8,7%), Baleares (7%), Galicia (6,9%), Madrid (5,4%); mientras que Andalucía rozó la media nacional con un 5,1%.

Por debajo de esa media se quedaron Aragón (4,6%), Canarias (4,3%), Castilla La Mancha (3,9%), Euskadi (3,6%), Cataluña (3,5%) y Navarra (3%). Los peores resultados se dieron en Resto (1,9%), Murcia (1,5%) y sobre todo Castilla y León, donde el formato no superó el 1,1%.

Por último, gracias a Lisenin, otra de las filiales de Dos30', también podemos analizar los datos que anotó 'El Chiringuito' a nivel de impacto social. Y una vez más, el formato de Josep Pedrerol demostró su gran poder en redes sociales al situarse en el Top 1 de las tendencias, alcanzando a más de 633k usuarios únicos, lo que supone un 7% del total sobre TV. En concreto, el espacio recibió 345 menciones en sus redes, siendo el 84% de ellas a través de "X".