Desconcierto con el comunicado de Jorge Javier Vázquez acerca de su futuro en Mediaset: "Nunca se sabe cuándo puede ser el último día"

Jorge Javier Vázquez ha regresado de las vacaciones sin miedo y con ganas de enfrentarse a todo y a todos sin ningún tipo de reparo. Lo demostró en su primer día en 'El diario de Jorge' cuestionando la línea editorial de la mayor parte de la programación de Mediaset y también cuando verbalizó en directo que su programa era el primero de toda la parrilla diaria de Telecinco que no produce Ana Rosa Quintana.

También en 'Supervivientes All Stars', Jorge Javier Vázquez está mostrando su faceta más rebelde a la hora de enfrentarse con algunos de sus invitados. Lo hizo en su reencuentro con Chayo Mohedano gritando "¡Viva Rocío Carrasco!" y lo volvió a hacer este martes en 'Tierra de Nadie', cuando no permitió a Beatriz Trapote que le diera lecciones sobre lo que tenía que preguntar, asegurando que "yo no soy un cualquiera, soy Jorge Javier Vázquez".

Pues bien, ahora, Jorge Javier Vázquez ha querido lanzar una reflexión en su post de Instagram dirigiéndose a la audiencia y a sus fans dejando claro que es más necesario que nunca dar vidilla a la tele con sus "salidas de tono". Y que en una televisión que se ha convertido en muy predecible y en poco polémica, perfiles como el del catalán son más necesarios que nunca.

"Vuelvo porque me necesitáis. Porque estáis huérfanos de salidas de tono de diva decimonónica y de idas de olla que os evadan de una televisión apocalíptica. Porque sé que cuando digo 'Yo no soy un cualquiera, soy Jorge Javier Vázquez' hay gente que goza con estas flipadas. Y otra que las sufre porque le falta mundo", empieza resaltando el catalán.

"Vuelvo porque os va la marcha. Porque después de un tiempo de descanso me han entrado ganas de volver a la guerra. Vuelvo porque ha llegado el momento. Porque hubo un tiempo en que me echabais de más y no de menos. Y vuelvo, sobre todo, porque uno nunca sabe cuándo puede ser el último día y quiero disfrutarlo como si fuera el primero", sentencia en este post en el que adjunta numerosas imágenes de estas primeras semanas en 'El diario de Jorge'.

Y precisamente esa última frase es muy significativa. ¿Qué está queriendo decir Jorge Javier Vázquez con el "uno nunca sabe cuándo puede ser el último día y quiero disfrutarlo como si fuera el primero"? Pues bien, cabe recordar que el presentador concluye su contrato con Mediaset en el mes de julio de 2027 y en los últimos meses han corrido los rumores sobre que podría no ser renovado por el grupo de comunicación. Y estas palabras podrían ser toda una declaración de intenciones.

No obstante, todavía es pronto para saber qué pasará con Jorge Javier Vázquez y si terminará renovando su contrato o no. Lo que está claro es que el catalán ha vuelto con ganas de guerra y con el espíritu que había abandonado en los últimos años a raíz de la cancelación de 'Sálvame' con un perfil mucho más bajo.