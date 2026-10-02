Mediaset opta por mantener 'El verano se mueve' y resuelve su futuro en la parrilla de Telecinco con dos grandes cambios

La audiencia que sintoniza Telecinco cada tarde se habrá vuelto loca al ver como en pleno otoño se sigue emitiendo un formato llamado 'El verano se mueve'. Y es que pese a que el verano ya es historia, la cadena de Mediaset ha seguido sin cambiar la marca del programa que presenta Ion Aramendi. Algo que hacía presagiar que la decisión sobre su continuidad aún no estaba tomada definitivamente.

Pues bien, finalmente, Mediaset ha decidido seguir confiando en el formato producido por Unicorn Content y, pese a su discreta audiencia, el magacín que presenta Ion Aramendi continuará emitiéndose en las sobremesas de Telecinco. Por ello, estrenará nueva etapa el próximo lunes con un nuevo título, haciendo desaparecer la denominación de "verano" que era completamente anacrónica con el temporal que hay en varias zonas de España.

Así, tal y como tenía previsto Telecinco después de cancelar 'De lunes a viernes', 'El verano se mueve' se convertirá desde el próximo lunes, 5 de octubre en 'La tarde se mueve'. Además del título, el magacín también estrenará nueva imagen y línea gráfica abandonando todo lo relacionado con la temática veraniega, según avanza Poco Pasa TV y ha verificado El Televisero.

Después de que en las últimas semanas se rumoreara con una posible vuelta de 'De lunes a viernes' aprovechando el tirón de 'De Viernes' con el Belenazo y el regreso de Belén Esteban a Telecinco, Mediaset ha apostado por dar continuidad al programa de Ion Aramendi, siguiendo su evolución en audiencias para constatar si logra consolidar la mejoría que ha registrado en los últimos días.

Esta decisión llega después de que 'El verano se mueve' esté a punto de cerrar su mejor semana en toda su trayectoria con una media del 8%, tras alcanzar el pasado lunes su récord histórico con un 8,7% y 711.000 espectadores y llevando a que el resto de la tarde marcara sus mejores datos.

No obstante, no hay que olvidar que 'El verano se mueve' lleva todo el verano con datos muy pobres en audiencia tras haber marcado en junio un promedio del 7,1% y 547.000 espectadores, un 6,8% y 538.000 seguidores en julio, un 6,9% y 521.000 espectadores en agosto y un 6,9% y 566.000 televidentes en septiembre. Unos resultados que además no ayudan a que el resto de la tarde de Telecinco funcione, con 'El diario de Jorge' y 'Rueda la letra' anotando también métricas que están por debajo de la media tanto mensual como diaria de la cadena.