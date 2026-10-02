La Sexta retira de su programación 'La Sexta Columna' y desplaza 'Equipo de Investigación' por un especial de 'Al Rojo Vivo' hoy

La Sexta se ha movilizado con urgencia este viernes 2 de octubre ante la última hora sobre la votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la posibilidad de un adelanto electoral que apuntan algunas informaciones después de la decisión de Junts de tumbarlos, lo que ha significado un nuevo golpe para el Gobierno de coalición y una redoblada contestación social en las calles.

Ante este convulso escenario, la cadena de Atresmedia ha tomado medidas y ha anunciado una programación especial que consistirá en volcarse de manera ininterrumpida, durante todo el día, con la actualidad. Así, 'Más vale tarde' se ha anticipado a las 15:30 horas tras la primera edición del informativo que conduce Helena Resano, provocando la cancelación total de 'Zapeando'.

Por otro lado, 'Al rojo vivo', con Antonio García Ferreras al frente, hará doblete y saltará con una edición extra a la noche de este viernes. Se extenderá desde las 21:30 hasta las 23:30 horas, implicando, por ende, la retirada de 'La Sexta Columna' y, tal vez, del capítulo de estreno de 'Equipo de Investigación'.

¿Por qué tal vez? Dicho especial podría alargarse más allá de las 23:30 horas en caso de que la actualidad informativa lo requiera. Si fuese así, La Sexta ofrecerá reposiciones del formato de reportajes que lidera Gloria Serra. De lo contrario, se mantendría la entrega pendiente de emisión. Como ven, todo se encuentra muy abierto. Lo que está claro, de momento, es que se verá desplazado de horario; como mínimo, hasta las 23:30h.

En resumen, La Sexta, en su lucha por volver a reposicionarse como referencia informativa de la audiencia, dedicará casi trece horas de información continuada este viernes; con el foco puesto en la sede de la Soberanía Nacional, en la reacción de los manifestantes al resultado de la votación y en los movimientos del Gobierno, donde varias voces solo verían como salida una convocatoria de comicios este otoño. Una decisión que Pedro Sánchez podría tomar este fin de semana.

Así queda la parrilla de La Sexta este viernes:

15:30 horas - 'Más vale tarde'

20:00 horas - 'La Sexta Noticias'

20:55 horas - 'La Sexta Clave'

21:30 horas - 'Especial Al Rojo Vivo'

23:30 horas - 'Equipo de Investigación'