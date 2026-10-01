'Horizonte', foco de críticas, hasta de un sector de su público afín, por su entrevista a Ayuso: "Ha sido un mitin"

Con la acampada histórica de la Puerta del Sol en el foco de la actualidad, Isabel Díaz Ayuso ha acudido este jueves a 'Horizonte' para abordar este y otros asuntos junto a Iker Jiménez y Carmen Porter. Ha sido su primera intervención en este plató. Y las redes no han tardado en llenarse de críticas contra el espacio de Cuatro por parte de un sector del público. El motivo, la actitud de los presentadores con la presidenta de la Comunidad Madrid durante la entrevista; con Kiko Matamoros encabezando una sentencia que muchos espectadores han suscrito.

"Lo que está pasando en Sol es parte de muchas cosas, estamos en un momento en el que la izquierda y en concreto el PSOE han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática, sometiéndose a la separación de poderes, al Estado de derecho, la alternancia política... Por tanto, vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas", ha llegado a afirmar la líder del PP madrileño durante sus primeros minutos en plató.

Aluvión de críticas a 'Horizonte' por el tono de su entrevista a Isabel Díaz Ayuso: "Qué insulto a la inteligencia"

Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso): "Se nos ha metido un dictador en el sistema" 💥



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Y bajo la atenta mirada de Iker Jiménez y Carmen Porter, sin ningún tipo de interpelación, la gran invitada de la noche en 'Horizonte' se ha atrevido a referirse a Pedro Sánchez como "un dictador" que se ha "colado en el sistema"; echando también por tierra la movilización popular por el desahucio de Maricarmen. "No es una mujer que va a ser desahuciada porque hay un fondo buitre y el mundo es horrible y ellos son los salvadores. La situación no funciona así", ha comentado.

Por otro lado, Ayuso ha señalado que la izquierda, con Sánchez a la cabeza, está fabricando "un país de pobres". Titulares controvertidos ante las cámaras de Cuatro que, en paralelo, han hecho mucho ruido en X, donde una parte de los televidentes ha estallado contra su discurso y, ante todo, por el comportamiento de Iker y Carmen. Entre ellos, Kiko Matamoros.

El antiguo colaborador de Mediaset ha sido de los primeros en desacreditar la entrevista por la permisividad de los conductores. "Ike and Tina Porter haciendo en estos momentos una durísima entrevista a Isabel", ha reaccionando con tono satírico el tertuliano, haciendo referencia al sesgo ideológico que, a su juicio, ha impregnado su aparición en el programa.

Ike and Tina Porter haciendo en estos momentos una durísima entrevista a Isabel. #DíaDelPeriodista #horizonte pic.twitter.com/s77uiVvOXl — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) October 1, 2026

Pero las críticas a 'Horizonte' no se han quedado ahí. "Pensaba que era un programa que no toma partido, qué insulto a la inteligencia del país", ha sentenciado una espectadora. "No he visto nunca nada tan indecente como lo que están haciendo Iker Jiménez y Carmen Porter", ha añadido un televidente decepcionado.

Otros usuarios han ido un paso más allá y se han mostrado más duros contra la pareja de presentadores: "Lamentable masaje a la señora Ayuso, vergonzoso ejercicio de partidismo. ¿Y estos dos son los periodistas que se permiten dar lecciones de periodismo?".

"Ni una sola pregunta mínimamente incisiva. Así no, Iker, así no"

Aunque, sin duda, lo más llamativo es que muchas de esas manifestaciones críticas han procedido de seguidores de 'Horizonte' y de afines a Isabel Díaz Ayuso: "Soy fan de #Horizonte. No tengo casi nada que reprocharle a Ayuso. Pero no me gustan las entrevistas-masaje para que el político venga a dar un mitin".

"Os veo todos los días, pero considero que no podéis criticar la entrevista de Zapatero en TVE como baño y masaje y un mes después hacer lo mismo vosotros con Ayuso", ha sido otro de los mensajes más destacados contra Iker y Carmen. "Me gusta Ayuso, pero vaya entrevista masaje, ni una sola pregunta mínimamente incisiva. Así no Iker, así no".

Soy fan de #Horizonte. No tengo casi nada que reprocharle a Ayuso. Pero no me gustan las entrevistas-masaje para que el político venga a dar un mitin. — 🎩 Liberto Caballero (@LibertoCaballer) October 1, 2026

Os veo todos los días pero considero que no podéis criticar la entrevista de Zapatero en Tve como baño y masaje y un mes después hacer lo mismo vosotros con Ayuso #Horizonte — Ynos (@Ynos79090169) October 1, 2026

Me gusta Ayuso, pero vaya entrevista masaje, ni una sola pregunta minimamente incisiva. Así no Iker, así no.#Horizonte — jose (@jose974j) October 1, 2026

#Horizonte

Mira que me gusta la garra que tiene Ayuso, pero considero que esta entrevista es un masaje de esos que criticáis cuando se los dan a otros... — CillaPerlata (@PerlataCilla) October 1, 2026

#Horizonte Estas 'entrevistas' son ya puro entretenimiento. Ya sea Pedro Sánchez con Cintora o Isabel Díaz Ayuso con Iker Jiménez. El periodismo que incomoda definitivamente ha muerto, al menos en TV. — Javi M Mateo (@jjuanma16) October 1, 2026

No me parece que lo que estáis haciendo esta noche sea una entrevista #Horizonte — Antonio Villahermosa (@aviglesias18579) October 1, 2026

#Horizonte, la entrevista debe dirigirla el entrevistador, no el entrevistado, que puede convertir el acto en un monólogo. — manuel moreno (@ManuelMmoreno) October 1, 2026

Entrevista decepcionante. No sabemos lo que opina Ayuso del problema, que lo hay, con la vivienda y qué soluciones plantea — Aitor Odem (@AitorOdem) October 1, 2026

Los conductores del programa Iker y Carmen deberíais ser imparciales, sobre todo Carmen que continúamente manifiesta su ideología !! Esta actitud deteriora gravemente la imagen del programa !! — @aramea (@arameagre) October 1, 2026

No he visto nunca nada tan indecente como lo que están haciendo Iker Jiménez y Carmen Porter #Horizonte — La Punta del Iceberg (@stendeck77) October 1, 2026

A los colaboradores les llaman 'Don' y de usted. Y a ella le hablan de 'tu' como si fuera una amiga. Esto no es serio #Horizonte pic.twitter.com/Ugyz8cK2Xu — Dídac Alcántara Buguñá (@DidacA) October 1, 2026

Una entrevista en la cual no le hacen ninguna pregunta. — kmionero (@kmioneroo) October 1, 2026

Sesión de baño y masaje a Isabel Díaz Ayuso en #Horizonte. — Estoico Blanco (@EstoicoBlanco) October 1, 2026

Pensaba que era un programa que no toma partido, que insulto a la inteligencia del país . — Maria Gonzalez (@7a30aa99b0c7461) October 1, 2026

La sumisión de este programa ante su amo salta a la vista. Es indignante ver cómo pierden toda su profesionalidad de esa manera. Que poca dignidad! — WHILE (@EVAMHP) October 1, 2026

Lamentable masaje a la señora Ayuso, vergonzoso ejercicio de partidismo,y estos dos son los periodistas que se permiten dar lecciones de periodismo?#Horizonte — Hermes1971 (@Hermes06017731) October 1, 2026

#horizonte Menuda entrevista masaje, no le van a preguntar para que compraron el ático? https://t.co/3ZER870fNO — sergio andoni (@inversus1234) October 1, 2026

#Horizonte Una cosa es entrevistar suave y otra esta felacion. — Carrerismo o barbarie (@MrGaJoker) October 1, 2026

No es una entrevista, es un mitin a medida, iker y carmen no la vayáis a hacer alguna pregunta incomoda de su cajón de mierda eeeh, horizonte la derecha de la derecha, ayiso se os queda a la izquierda #Horizonte — DMIRANDA (@MIIRANDES) October 1, 2026

Menuda exhibición de tonterías de Ayuso con Iker y Carmen babeando por momentos. Dais vergüenza ajena. #Horizonte — Javi Va 💯 (@Javi_de_Jana) October 1, 2026