'Horizonte', foco de críticas, hasta de un sector de su público afín, por su entrevista a Ayuso: "Ha sido un mitin"

Con la acampada histórica de la Puerta del Sol en el foco de la actualidad, Isabel Díaz Ayuso ha acudido este jueves a 'Horizonte' para abordar este y otros asuntos junto a Iker Jiménez y Carmen Porter. Ha sido su primera intervención en este plató. Y las redes no han tardado en llenarse de críticas contra el espacio de Cuatro por parte de un sector del público. El motivo, la actitud de los presentadores con la presidenta de la Comunidad Madrid durante la entrevista; con Kiko Matamoros encabezando una sentencia que muchos espectadores han suscrito.
"Lo que está pasando en Sol es parte de muchas cosas, estamos en un momento en el que la izquierda y en concreto el PSOE han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática, sometiéndose a la separación de poderes, al Estado de derecho, la alternancia política... Por tanto, vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas", ha llegado a afirmar la líder del PP madrileño durante sus primeros minutos en plató.
Aluvión de críticas a 'Horizonte' por el tono de su entrevista a Isabel Díaz Ayuso: "Qué insulto a la inteligencia"
Y bajo la atenta mirada de Iker Jiménez y Carmen Porter, sin ningún tipo de interpelación, la gran invitada de la noche en 'Horizonte' se ha atrevido a referirse a Pedro Sánchez como "un dictador" que se ha "colado en el sistema"; echando también por tierra la movilización popular por el desahucio de Maricarmen. "No es una mujer que va a ser desahuciada porque hay un fondo buitre y el mundo es horrible y ellos son los salvadores. La situación no funciona así", ha comentado.
Por otro lado, Ayuso ha señalado que la izquierda, con Sánchez a la cabeza, está fabricando "un país de pobres". Titulares controvertidos ante las cámaras de Cuatro que, en paralelo, han hecho mucho ruido en X, donde una parte de los televidentes ha estallado contra su discurso y, ante todo, por el comportamiento de Iker y Carmen. Entre ellos, Kiko Matamoros.
El antiguo colaborador de Mediaset ha sido de los primeros en desacreditar la entrevista por la permisividad de los conductores. "Ike and Tina Porter haciendo en estos momentos una durísima entrevista a Isabel", ha reaccionando con tono satírico el tertuliano, haciendo referencia al sesgo ideológico que, a su juicio, ha impregnado su aparición en el programa.
Pero las críticas a 'Horizonte' no se han quedado ahí. "Pensaba que era un programa que no toma partido, qué insulto a la inteligencia del país", ha sentenciado una espectadora. "No he visto nunca nada tan indecente como lo que están haciendo Iker Jiménez y Carmen Porter", ha añadido un televidente decepcionado.
Otros usuarios han ido un paso más allá y se han mostrado más duros contra la pareja de presentadores: "Lamentable masaje a la señora Ayuso, vergonzoso ejercicio de partidismo. ¿Y estos dos son los periodistas que se permiten dar lecciones de periodismo?".
"Ni una sola pregunta mínimamente incisiva. Así no, Iker, así no"
Aunque, sin duda, lo más llamativo es que muchas de esas manifestaciones críticas han procedido de seguidores de 'Horizonte' y de afines a Isabel Díaz Ayuso: "Soy fan de #Horizonte. No tengo casi nada que reprocharle a Ayuso. Pero no me gustan las entrevistas-masaje para que el político venga a dar un mitin".
"Os veo todos los días, pero considero que no podéis criticar la entrevista de Zapatero en TVE como baño y masaje y un mes después hacer lo mismo vosotros con Ayuso", ha sido otro de los mensajes más destacados contra Iker y Carmen. "Me gusta Ayuso, pero vaya entrevista masaje, ni una sola pregunta mínimamente incisiva. Así no Iker, así no".
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.