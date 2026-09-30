Jordi Évole clama al cielo ante lo que vio este martes en 'Horizonte' y Manu Sánchez da la puntilla con su reacción

Jordi Évole ha continuado la cruzada contra el 'Horizonte' de Iker Jiménez que iniciaron sus compañeros de La Sexta Andrea Ropero, Iñaki López y El Gran Wyoming. El presentador de 'Lo de Évole' ha preferido tirar de ironía para criticar al programa de Cuatro por dar voz a uno de los socios de Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Mari Carmen, la mujer de 86 años desahuciada recientemente de su vivienda en el distrito de El Retiro (Madrid).

Ricardo Alonso se sentó este martes 29 de septiembre en la mesa de 'Horizonte' para ser entrevistado por Iker Jiménez. Aunque lo hizo con el rostro pixelado ya que, según aseguró, tanto él como su socio habían sufrido "amenazas sin parar" e incluso llegaron a "necesitar protección". El propietario de Urbagestión criticó muy duramente los dos decretos aprobados este mismo martes en el Consejo de Ministros.

Alonso cree que es una "preocupación mayúscula" que el decreto trate de limitar la inversión de "aquellos que se van a determinar como fondos buitres" por un motivo: "No tiene una definición precisa en ese decreto y ya nos define a nosotros como tales con una sola vivienda". Jordi Évole, que estaba esperando que empezase el programa de Henar Álvarez en La 1, sintonizó un momento Cuatro y se encontró con un panorama que no dudó en comentar a través de su cuenta de X.

"Mientras esperaba que empezase la nueva temporada de 'Al cielo con ella', estaba zapeando y me he encontrado esto", empieza diciendo Jordi Évole, junto a una fotografía en la que se puede ver la mesa de 'Horizonte' con Ricardo Alonso pixelado: "A ver si lo he entendido bien. El señor desenfocado no es un fantasma. Es uno de los propietarios de Urbagestión. Y me estoy enterando de que Mari Carmen es la auténtica responsable de esta situación".

Acto seguido, el presentador de La Sexta tiró de ironía para cargar contra el espacio de Iker Jiménez: "Por fin un programa dándole voz a las auténticas víctimas del programa de la vivienda. Los que desahucian. No los desahuciados. A ver si nos enteramos ya de la verdad. Gracias por abrirle los ojos a España".

Mientras esperaba que empezase la nueva temporada de Al cielo con ella, (ahora mismo en La1), estaba zapeando y me he encontrado esto. A ver si lo he entendido bien. El señor desenfocado no es un fantasma. Es uno de los propietarios de Urbagestión. Y me estoy enterando que Mari… pic.twitter.com/fGHJ4xPZmu — Jordi Évole (@jordievole) September 29, 2026

Manu Sánchez da la puntilla al comentario de Jordi Évole sobre 'Horizonte'

Un tuit que no dudó en compartir Manu Sánchez. Continuando con la ironía, el presentador de 'El perro andaluz' de TVE agregó al mensaje de Jordi Évole: "La famosa 'Sale Borrosa', la lucha valiente de los que no dan ni la cara. Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo estarán utilizando pero él no se entera de nada como decían de Mari Carmen?".

La famosa “Sale Borrosa”, la lucha valiente de los que no dan ni la cara. Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo estarán utilizando pero él no se entera de nada como decían de Mari Carmen? https://t.co/IykBGEra3Y — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) September 29, 2026

Desde 'Horizonte' optaron por contestar de la misma manera a las críticas de Jordi Évole y Manu Sánchez. Así se refirió Iker Jiménez al comentario del catalán: "Estaban distribuyendo la fotografía de Don Ricardo. Que ha aparecido aquí tapado. Esto debe ser el periodismo bueno, el periodismo no bulero, el periodismo no fascista".

Iker Jiménez: "Estaban distribuyendo la fotografía de Don Ricardo. Que ha aparecido aquí tapado. Esto debe ser el periodismo bueno, el periodismo no bulero, el periodismo no fascista" #Horizonte pic.twitter.com/qf90HQOiDI — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 29, 2026

La guerra entre 'Horizonte' y los periodistas de La Sexta comenzó cuando Carmen Porter, copresentadora del programa de Cuatro y mujer de Iker Jiménez, aseguró que Andrea Ropero había "utilizado" en 'El Intermedio' a Mari Carmen para sacar tajada del desahucio, algo que, como era de esperar, a la reportera no le hizo ninguna gracia.

A través de su cuenta de X, Andrea Ropero contestó con contundencia a Carmen Porter: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de 'El Intermedio' y La Sexta. Un tuit que compartió su marido, Iñaki López, tachando de "patraña” al formato de Mediaset: "'Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo".