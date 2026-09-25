Sólo faltaba Manu Sánchez por hablar del desahucio de Maricarmen y arrasa con su alegato en 'El perro andaluz' de RTVE

Manu Sánchez ha arrancado 'El perro andaluz' este jueves poniendo el foco en la tragedia que ha resonado con fuerza en la sociedad española esta semana. El presentador ha dedicado parte de su monólogo de apertura y el inicio de la emisión a condenar el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del madrileño barrio del Retiro que ha sido desalojada del piso en el que ha vivido durante más de siete décadas tras una larga batalla judicial con un fondo buitre.

El espacio de TVE ha arrancado con un guiño a 'Aquí no hay quién viva', recreando la icónica intro musical de la serie de Antena 3 con Manu Sánchez ofreciendo su versión particular de la canción junto a imágenes del desahucio entre carteles de se vende. "A los vecinos se les echa y expulsa, la vivienda no está para especular, dan igual abuelos, niños o familias, son buitres, no es casualidad", ha llegado a cantar el humorista.

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"Esto sí es la prioridad nacional", sentenciaba Manu Sánchez al final de la cabecera musical, reivindicando la vivienda como derecho antes de arrancar con su habitual monólogo en el que repasa la actualidad, dejando el tema estrella para el final. "Vaya las ganas de desahuciar a la vieja esta molesta y pesada, que no se entera de que por mucho tiempo que lleve ahí ni eso es suyo ni lo va a ser nunca, porque por mucho que te creas la dueña y por mucha discapacidad que tú tengas... Dicen que del 50%, yo creo que es más, es evidente", ha comenzado señalando a modo de parodia.

🏠💣 «METE EN UNA COCTELERA UN BUITRE, UN FONDO, UN NICHO… Y UN PORTAL»



Aquí no hay quien viva. Literalmente.



📢 ¡TODOS SOMOS MARI CARMEN!

¡Y SI NOS ECHAN A LA CALLE, EN LA CALLE NOS ENCONTRARÁN!#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/luSmQSyVrG — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) September 24, 2026

"Por mucha gente que tenga detrás apoyándola y usen la fuerza y la violencia, ese estorbo tiene que ir fuera y no dar más por culo, que al final nos está costando a todos el dinero... Eso es lo que estaba pensando todo el mundo el otro día viendo a Donald Trump hablar en la sede de las Naciones Unidas", ha aclarado el humorista entre una ronda de aplausos del público.

Así, ha centrado la primera parte de su monólogo en arremeter contra el presidente de Estados Unidos. "Acaba de crear Trump TV, verás el coraje que le va a dar cuando se entere de que TelePedro estaba ya primero", ha comentado entre risas. "Por lo visto su programación ya se ha anunciado, hay cosas en la parrilla que a mí la verdad me suenan, dicen que el concurso estrella es 'No saber y ganar' y ha estado mirando también títulos, 'Malas Lenguas' le gusta, y 'Horizonte' pasa a ser el Telediario, con su magnífica credibilidad intacta", ha destacado lanzando un nuevo dardo a Iker Jiménez.

"Ahí por fin se encontrarán los muertos del parking de Bonaire y se conectará con Tetúan para mostrar las costumbres de ellos, meando todo el mundo en botellitas en las puertas de los hogares", ha bromeado sobre el espacio de Cuatro. "Habrá también un programa que conecta y comparte ambos canales, el de adultos y niños, por lo visto creo que es la isla de los famosos... En ese salen los dos", ha señalado haciendo referencia al escándalo de la isla de Epstein y la implicación del presidente estadounidense.

Así, ha seguido repasando con sorna la programación de Trump TV. "El tiempo se suprime, porque al no haber cambio climático... En invierno hace frío y en verano calor, como ha hecho toda la vida", ha señalado Manu Sánchez entre risas del público. "Se plantea también doble entrega de 'Directo al gramo', un programa de nutrición para controlar la ansiedad y no pagarlo con la comida", ha explicado.

"De series está prevista una súper producción millonaria llamada 'Lleno por favor', con la gasolina al doble de lo que estaba antes de que entrase él gracias a las 20 guerras que tiene repartidas por todo el mundo. Y quieren hacer 'Médico de familia', pero como allí la sanidad es privada...", ha continuado repasando el conductor de 'El perro andaluz'.

"Me pongo sin dudarlo del lado de Maricarmen, no hay más que hablar"

Y después de repasar otros temas de actualidad, Manu Sánchez ha querido terminar su monólogo de apertura poniendo el foco en el caso de Maricarmen. "Esto es importante, ha pagado puntualmente durante 70 años el alquiler de su casa. Ahora un fondo buitre le ha subido de 500 a 2.650 euros el precio, sin posibilidad de negociar", ha recordado el presentador repasando las condiciones que han llevado hasta el desahucio definitivo de la anciana.

"Entre palos, violencia, 20 furgonetas, un helicóptero... Me pongo sin dudarlo del lado de Maricarmen, nada más que hablar", sentenciaba entre aplausos el presentador. "Quién quiera por esto que me castigue, y sí, qué quieres que te diga, si tanto te gustan los especuladores, te los llevas tú a tu casa y que te echen de tu casa", ha señalado. "Empatizo con el débil, llamadme rojo peligroso, pero me pongo en la piel del desamparado. Podría ser mi madre, mi abuela o la tuya", ha destacado.

Ha sido entonces cuando ha lanzado un contundente recado. "Ni el Gobierno central ni el autonómico han hecho nada para evitarlo. El central después de 8 años diciendo que hará algo... Con un ministerio de vivienda más inútil que los chalecos salvavidas de los vuelos Sevilla-Madrid", ha denunciado. "Un ministerio más ridículo que el asesor de redes sociales del ministro Albares, y más decepcionante que llamar tres delicias a ponerle al arroz hervido tortilla, zanahoria y guisantes", ha sentenciado.

"Mientras el Gobierno central tiene un ministerio de vivienda que parece que no ha tenido tiempo de ponerse las pilas, la Comunidad de Madrid saca pecho sin esconderse: este es el plan, aquí no se interviene ni se cambia nada, a la calle. Este es el mercado amigos...", ha lamentado Manu Sánchez. "Yo creo que por lo menos en este caso tan mediático como el de Maricarmen podrían al menos haberlo intentado, a ver si encontraban algún sitio donde alojarla, no sé, un ático que tengas tú por ahí perdido", ha señalado lanzando un dardo a Isabel Díaz Ayuso.