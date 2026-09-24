'La Promesa', avance del próximo capítulo del viernes 25 de septiembre: Manuel y Julieta, dispuestos a casarse y una marcha en RTVE

En el capítulo 914 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este viernes 25 de septiembre, Manuel quiere saber de qué hablaban Ciro y el capitán, y éste disimula atacando la decisión de que Pía sea madrina. Manuel no sabe que hablaban de las licencias. Ángela y Máximo dan juntos una clase y… ¡es todo un éxito! Curro informa a Pía de que su modista confeccionará su vestido de madrina: la mujer queda muy nerviosa.

María Fernández y Samuel hablan del dolor de quererse sin poder estar juntos. La cata del banquete resulta un éxito rotundo. Incluso Leocadia cree que el menú es “correcto”. Jacobo intenta un acercamiento con Adriano y Martina, pero éstos dudan de su cambio de actitud. Siguen sin saber si la historia es cierta, pero descartan llamar a la familia de Jacobo: a ella no le contarían nada.

Adriano sorprende a Jacobo llorando a solas; anuncia que se irá de La Promesa para siempre. Leocadia se ha vuelto a llevar al bebé de María y Carlo. Estos se quedan muy preocupados, ¿qué pretende la señora de Figueroa? Manuel y Julieta preparan las bolsitas de semillas y se confiesan que… ¡se casarían el uno con el otro sin pensarlo!

Resumen del capítulo 913 de 'La Promesa' emitido este jueves 24 de septiembre

Carlo y María buscan desesperadamente a Janita hasta que encuentran al bebé con Leocadia. Sugiere que hay malestar por que una hija de criados comparta niñera con los nietos del marqués. Julieta está preocupada por el dinero, pero se lo oculta a Manuel mientras pasan tiempo juntos preparando el obsequio para la boda.

Tomasa planea echar a perder el banquete para que el escándalo hunda a las cocineras y a Petra. Es un riesgo muy grande, el duque no puede enterarse. Adriano ha investigado la historia de Jacobo sin resultado: están en un callejón sin salida. Ángela agradece a Máximo su mediación y él le ofrece ayuda: juntos preparan la siguiente clase. Parece que van limando asperezas, ¡hasta van a dar la clase juntos!

Leocadia descarga su rabia contra Pía y ésta le responde: ella tampoco es digna de llevar a Curro al altar. Ciro y Lorenzo discuten sobre ampliar los contratos de licencia. Manuel llega justo cuando Ciro menciona que el riesgo es demasiado alto: ¿les ha pillado?