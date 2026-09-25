Muere Antonio Canal, el mítico cura de 'Cuéntame' en RTVE y reconocido actor de doblaje a los 90 años de edad

El mundo de la interpretación y del doblaje se han teñido de luto este viernes con la muerte de Antonio Canal, reconocido por ser la voz de Winnie The Poh y por haber dado vida al padre Froilán en la serie 'Cuéntame cómo pasó'. Ha sido ADOMA, el sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid quién ha dado a conocer el fallecimiento del actor a los 90 años de edad.

"Hoy decimos adiós a TONY CANAL, actor multidisciplinar de teatro, cine, televisión y doblaje con más de 60 años de trayectoria. Fue durante 20 años la voz del inolvidable 'Winnie the Pooh' en diversas series y películas así como la serpiente Kaa en 'El Libro de la Selva 2' y, en sus últimos años en activo, el alcalde Adam West de 'Padre de Familia'. Hasta siempre Tony", han escrito en su cuenta de "X".

Por el momento se desconocen las causas de la muerte aunque cabe señalar que Antonio Canal tenía 90 años tras haber nacido en Barcelona en el año 1936. Y pese a su edad ha seguido en activo hasta ahora trabajando como actor de doblaje mientras que su último trabajo dando la cara en televisión fue precisamente el del cura de San Genaro en 'Cuéntame cómo pasó' hasta el año 2019.

🌹| Hoy decimos adiós a TONY CANAL, actor multidisciplinar de teatro, cine, televisión y doblaje con más de 60 años de trayectoria. Fue durante 20 años la voz del inolvidable 'Winnie the Pooh' en diversas series y películas así como la serpiente Kaa en 'El Libro de la Selva 2' y,… pic.twitter.com/R8ChKbEu8r — ADOMA (@adoma_es) September 25, 2026

De actor de doblaje a ser el cura de 'Cuéntame' que relevó a Eugenio

El catalán Antonio Canal comenzó a formarse en la Asociación Cultural Grupo de Teatro L'Horta y se diplomó como actor en el Instituto del Teatro de Barcelona (Licenciatura Universitaria) y en la Escuela de Arte Dramático de Adrián Gual. Fue en el año 1962 cuando empezó a trabajar profesionalmente y después se trasladó a Madrid.

Perteneció a las Compañías fundacionales del Centro Dramático Nacional y Compañía Nacional de Teatro Clásico con las que ha colaborado en diversos montajes posteriores y fue finalista de los Premios Max de 2013.

En el cine, ha intervenido en más de treinta películas, entre ellas '¿Quién puede matar a un niño?' de Chicho Ibáñez Serrador , 'La petición' de Pilar Miró, '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?' de Fernando Colomo, 'Las cosas del querer' de Jaime Chavarri o 'La caja 507' de Enrique Urbizu.

Y en televisión, Antonio Canal intervino en algunos 'Estudio 1', novelas, 'Horas 11' y series como 'Brigada Central', 'Géminis, venganza de amor'. Su última participación fue en la serie 'Cuéntame cómo pasó' en el papel del Padre Froilán Cardeñosa, durante 14 años.

Durante su carrera, Antonio Canal también se hizo un hueco como actor de doblaje poniendo voz a numerosos personajes como Winnie the Pooh y al Alcalde Adam West de la serie estadounidense 'Padre de familia'.