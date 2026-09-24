TVE traslada 'La Promesa' a la noche con un capítulo especial sobre la boda de Curro y Ángela y el suceso que todos esperan

"Todo son señales de que el gran día no será como soñaban". Este es el potente claim con el que RTVE anuncia el "acontecimiento del año" en 'La Promesa', que no será otro que la esperada boda entre Curro y Ángela. Se verá en La 1 el próximo miércoles 30 de septiembre, después de 'La Revuelta', como así ha confirmado ya la cadena de manera oficial. Así, el capítulo especial que albergará el evento no se ofrecerá en su horario habitual, sino en prime time, la franja de máximo consumo.

Además, el spot en cuestión ha puesto en alerta máxima a los espectadores del serial de época por la cantidad de sucesos que se dejan caer como antesala a ese "gran día", en el que la pareja se dará el 'sí quiero'... o no. Quién sabe. Antes del enlace, que será oficiado por la padre Samuel, ocurrirá lo que todo el mundo está esperando desde hace muchos meses. Y eso puede cambiarlo todo.

La promo, que vamos a diseccionar, comienza con María Fernández, las cocineras y el resto del servicio de La Promesa vitoreando a Curro. "Que viva el novio", claman entre aplausos. La felicidad y el júbilo inundarán el palacio en la víspera del casamiento y, hasta ese instante, serán los únicos sentimientos protagonistas. Sin embargo, a partir de ahí, se empezarán a desencadenar esas "señales" que vaticinan que nada será como se prevé.

En primer lugar, Curro aparece leyendo la carta que Pía Adarre escribió confesando su espeluznante descubrimiento: Leocadia fue la verdadera asesina de Jana. Misiva que nunca fue capaz de entregarle y que el joven encontrará la noche previa a la boda. Fortuitamente o no, el caso es que el muchacho por fin se enterará de una arrolladora verdad: la autora del crimen de su hermana es, en realidad, la madre de su prometida.

Esto caerá como un jarro de agua fría sobre Curro, que, como consecuencia, desaparecerá de La Promesa en esa noche anterior al que se suponía que iba a ser el día más especial de su vida. El lacayo Carlo Castejón es el que se encargará de informar a Pía de que no ha dormido en el palacio. La preocupación cundirá.

Entretanto, se ve al sacerdote afirmando que no puede casarlos mientras María trata de quitarle esa disparatada idea de la cabeza. También se enseña una pincelada del momento en el que Petra, Simona y Candela descubren el sabotaje de Tomasa y Julio respecto al banquete. En definitiva, una concatenación de contratiempos que se enmarcan dentro de esas "señales" a las que alude el anuncio lanzado por TVE.

No obstante, esa boda llegará a tenor de las imágenes que se incluyen en el resto del vídeo. Eso sí, ¿culminará satisfactoriamente? Mientras, de fondo, se recoge una lapidaria frase de Curro: "La vida tiene una forma implacable de devolver cada gesto". La promoción concluye con un cruce de miradas entre Curro y Leocadia, en el que él muestra una expresión de desprecio y de ira contenida. ¿Aprovechará la ceremonia ante cientos de invitados para desenmascarar a la señora de Figueroa?

Por si no fuera suficiente con todo esto, los fans de 'La Promesa' han enloquecido con la señora misteriosa que aparece dentro de la parroquia en la que se producirá la unión en matrimonio de Curro y Ángela. Apenas se aprecia su mentón porque la pamela que luce tapa gran parte de su rostro, pero muchos coinciden en señalar que es Jana Expósito. Se deduce así que se tratará de una ensoñación de Curro en mitad de su tormento tras conocer la verdad.