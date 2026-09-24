¿Quién es el invitado que cierra la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, jueves 24 de septiembre en RTVE?

Tras recibir una vez más a Pedro Alonso, 'La Revuelta' regresa con más sorpresas para cerrar la semana de entrevistas. Y este jueves, David Broncano y su equipo alteran su horario de emisión por primera vez esta temporada desplazándose hasta las 22:40 con motivo el partido entre Países Bajos y Alemania de la UEFA Nations League, reduciendo su duración a 40 minutos para ceder el testigo a 'El perro Andaluz' en su horario habitual, a las 23:20 horas.

La visita del actor al espacio de TVE se tradujo en un 10.8% de share y 1.224.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió liderar con un 14.4% de share y 1.617.000 espectadores gracias a la visita de Bertín Osborne. Por otro lado, 'El Intermedio' logró destacar en La Sexta con un 8.7% de cuota de pantalla y 992.000 espectadores a raíz de las imágenes exclusivas emitidas sobre el desahucio de Maricarmen, con la entrevista de Andrea Ropero desde el interior de la vivienda.

Borja Iglesias, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién acudirá a 'La Revuelta' este jueves 23 de septiembre como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Alejandro Amenábar, que regresará al espacio de Antena 3 para celebrar el 30 aniversario de su primera película 'Tesis', que con Eduardo Noriega al frente, le valió para ganar sus siete primeros premios Goya. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a Borja Iglesias.

Si bien 'El Hormiguero' abrió su semana recibiendo al héroe del Mundial de fútbol por excelencia, Ferran Torres, el espacio de entrevistas de TVE cerrará su semana retomando una de las grandes entrevistas pendientes de esta temporada con otra estrella indiscutible de La Roja, el viejo amigo del programa Borja Iglesias.

Cabe recordar que su aparición en esta temporada de 'La Revuelta' debería haberse producido hace unas semanas, cuando por una lesión médica tuvo que cancelar su visita al teatro para conectarse durante unos escasos minutos a través de videollamada. El contratiempo de última hora fue resuelto con la primera visita de Carmen Lomana al espacio, que aceptó la improvisada invitación.