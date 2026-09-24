'Valle Salvaje', avance capítulo 494 del viernes 25 de septiembre en RTVE con el anuncio de Rafael y el bautizo de Lucas y María

'Valle Salvaje' está de enhorabuena porque por segundo año consecutivo ha sido nominada como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacionales. La ficción de Bambú Producciones tratará de conquistar la gloria que ya consiguió 'La Promesa' en 2024 haciendo historia al ser la primera serie diaria española en alzarse con ese galardón.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este viernes 25 de septiembre, Mercedes no duda en encararse con don Hernando al darse cuenta de que él y José Luis están detrás de todos los tejemanejes del notario.

Braulio le aconseja a su primo Alejo que cree que lo mejor para que Manuela pase página y se olvide de todo es que vea con sus propios ojos el amor que se profesan él y Luisa. Después, Alejo y Luisa no dudan en hablar con Manuela. ¿Pero qué planea hacer la de Guzmán?

Genaro empieza a llamar la atención por su poca valía como lacayo y Atanasio no duda en preguntarle a Bárbara que sabía de él cuando lo recomendó para el puesto. Así, Bárbara advierte al joven de que si quiere mantenerse oculto en el Valle tiene que tratar de mejorar en su trabajo.

Mercedes advierte a Victoria de que su única gran preocupación es la situación de la Casa Pequeña y que si siguen con los enfrentamientos con la Casa Grande y con José Luis y don Hernando habrá consecuencias.

Mientras Valle Salvaje se engalana para el bautizo de Lucas y María, Hernando vuelve a enfrentarse a Rafael por la presencia de Rosalía en el mismo. Tras ello, Rafael anuncia a todos los asistentes a la ceremonia que tiene algo que comunicarles.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Manuela le aseguraba a Alejo que están destinados a estar juntos y le animaba a que se olvide para siempre de Luisa y acceda a casarse con ella. Paralelamente, Alejo le confesaba a Luisa que Manuela está perdiendo el norte y que si no paran esta locura se verá condenado a casarse con ella.

Don Anselmo solicitaba a Mercedes que le entregue el libro de cuentas de la Casa Pequeña que gestionaban ella y Dámaso con el fin de que el corregidor pueda examinarlo. Tras ello, Atanasio le proponía a la duquesa que falseen los datos del libro de cuentas.

Genaro no terminaba de adaptarse como lacayo en la Casa Pequeña y Francisco se preguntaba de donde ha salido siendo tan estirado tras rechazar acudir a la fiesta de cumpleaños de su padre. Mientras, el joven trataba de seguir conquistando a Bárbara recitándole unos versos.

José Luis quiere evitar el escándalo del bautizo pero Mercedes le hacía ver que tiene que acatar la decisión de su hijo Rafael que para algo es el duque. Mientras que Leonor empezaba a mostrar preocupación por lo que está empezando a sentir su hermana Rosalía por Rafael.

Finalmente, Victoria y Mercedes se lo jugaban todo con don Anselmo. ¿Saldrá bien su plan?