'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del viernes 25 de septiembre: Gabriel culmina su venganza en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar con éxito cada tarde en Antena 3 y Atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también está disponible en Netflix después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Gabriel no está dispuesto a quedarse atrás en el negocio y aprovecha la junta de accionistas para lanzar una propuesta de modernización para la fábrica y actualizar tanto la imagen corporativa de la empresa como las instalaciones de la misma.

Mientras, Beatriz comparte con Begoña que ha decidido no abortar porque su hijo es un regalo y la enfermera le hace ver que puede contar con ella y le revela que ha compartido la noticia de su embarazo con Gabriel. Por su parte, Alberto recibe una carta de Roque y se muestra ilusionado con Manuela al ver que su hijo se sigue acordando de él.

Valentina le cuenta a Claudia todos los detalles de su pedida de mano. Y Dorotea se despide de Valentina tras haber acudido a su pedida de mano y comprobar que su hija está prepara para iniciar una nueva vida junto a su futuro marido. Por otro lado, Valentina le hace ver a Claudia las intenciones de Miguel con la cena a solas. Precisamente, Miguel decide lanzarse con su novia dispuesto a acostarse con ella.

Damián hace ver a Tasio que Gabriel estará desesperado por tapar los problemas en la producción de los perfumes y que por eso es el momento perfecto para conseguir que le readmita en su puesto. Por su parte, Marta trata de reconciliarse con Fina después de todo lo sucedido entre ellas pero la situación sigue estando tensa y no duda en compartir sus dudas con su hermano Andrés.

Tasio acude a Salva pidiéndole un gran favor para poder salir de la situación en la que se encuentra con Paula. Por último, Gabriel se presenta en casa de sus primos para darles una demoledora noticia tras los problemas de producción en la fábrica y les revela que tanto él como Hugo Brossard han decidido despedir a ambos.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés mostraba su preocupación porque Valentina no quiera casarse con él tras lo sucedido con su ascenso. Por si fueran poco las preocupaciones, Andrés y Marta compartían con su familia que Gabriel ha paralizado la venta de las patentes de los perfumes y que su primo quiere que sean ellos quienes ocupen el puesto de Tasio. Después, ambos decidían plantar cara a Gabriel pues se negaban a hacer el trabajo de su hermano.

Begoña pillaba a Beatriz llorando después de que el padre de su hijo no quiera hacerse cargo de él y compartía con ella su idea de abortar. Pero Begoña trataba de convencerla para que no cometa esa locura pues todavía recuerda lo que le pasó a María y cómo acabó.

En la cantina, Paula se desahogaba con Salva tras el ultimátum que le ha dado a Tasio porque es incapaz de seguir con su noviazgo en secreto. Después, Salva acudía a ver a Tasio para convencerle y dar la cara por Paula. Por su parte, Miguel invitaba a Claudia a cenar a su casa aprovechando que están solos dispuesto a dar un paso más allá en su relación. Después, Manuela reaccionaba escandalizada y avisaba a su sobrina sobre sus verdaderas intenciones.

Damián llamaba a Dorotea para tratar de enmendar su error con Valentina y consiga que su hija se olvide de todo y acceda a casarse con Andrés. Tras ello, Dorotea trataba de aplacar a Valentina haciéndole ver que Andrés se enfrentó a su padre y que es capaz de hacer cualquier cosa para hacerla feliz. Finalmente, su hija daba su brazo a torcer y aceptaba acudir a su pedida de mano.

Begoña estaba muy preocupada por la desaparición de Beatriz pues cree que ha ido a abortar y trata de impedirlo. Después, Beatriz compartía con Gabriel que ha sido incapaz de deshacerse de su bebé y él le prometía que encontrará la manera de poder tener una vida juntos con el bebé sin que nada ni nadie sospeche.

Finalmente, Andrés y Valentina celebraban su pedida de mano delante de toda la familia, incluida Julia. Aunque Begoña era la única gran ausente.