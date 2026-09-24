Laura Cuevas será la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco según los usuarios de la encuesta

Tras la expulsión de Lola Ortiz, este jueves 'Supervivientes All Stars 3' vivirá su segunda expulsión durante la tercera gala que conducirán Jorge Javier Vázquez y María Lamela en Telecinco a partir de las 21:45 horas. Rosa Benito, Yola Berrocal y Laura Cuevas son las tres nominadas que se juegan su continuidad en la isla.

Cabe recordar que Yulen Pereira volvió a salvarse de la expulsión tras ganar 'La liga de los nominados' el pasado domingo mientras que el martes fue Asraf Beno el que consiguió salir de la lista tras ser el más votado por la audiencia para ser salvado.

La que obtenga menor número de votos a través de la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 3, que estará marcada por un juego de localización clave para la alimentación de los concursantes, una importante novedad en el ‘duelo de capitanes’ y nuevas nominaciones.

Además, cabe recordar que a diferencia de la versión original, en 'Supervivientes All Stars' no hay segundas oportunidades y los expulsados tienen que viajar definitivamente a España sin pasar por ningún palafito ni ninguna playa de destierro. Por ello, la menos votada entre Rosa, Yola y Laura tendrá que regresar a España siguiendo los pasos de Lola Ortiz.

Según los votos de la encuesta de El Televisero, la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars 3' será Laura Cuevas al ser la menos apoyada por la audiencia. Así, la que fuera la sustituta de Alma Bollo dirá adiós al reality tras apenas una semana en Honduras pues solo obtiene el 14% de los apoyos. Mientras, Yola Berrocal será la primera concursante en ser salvada este jueves al contar con un 55% frente al 31% que obtiene Rosa Benito.

Hasta la gala de esta noche, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la segunda expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA!