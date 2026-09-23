Encuesta: ¿Quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes All Stars': Rosa Benito, Laura Cuevas o Yola Berrocal?

'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado en 'Tierra de Nadie' la clásica ceremonia de salvación entre los cuatro candidatos a la expulsión: Rosa Benito, Asraf Beno, Laura Cuevas y Yola Berrocal.
Desde el domingo, los cuatro se han medido en un televoto en la app de Mediaset Infinity. Y este martes, ese proceso se ha pausado para anunciar quién quedaba liberado de la nominación.
En primer lugar, María Lamela ha comunicado la permanencia en la palestra de Yola Berrocal y Laura Cuevas. Así, la cosa ha quedado en un duelo entre Asraf y Rosa Benito.
Finalmente, la presentadora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha proclamado que el indultado de la noche era Asraf Beno con un 55,1% de los votos emitidos por el público.
Así, Rosa, Laura y Yola continuarán disputándose su continuidad en el reality de Telecinco hasta el jueves. ¿Quién debe ser la salvada de la 2ª eliminación? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!
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