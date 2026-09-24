Gonzalo Miró y Esther Palomera piden bajar los micros en 'Malas Lenguas' por la actitud de sus tertulianos: "Es insoportable"

Moderar una tertulia en televisión no es nada sencillo y mucho menos cuando se producen enfrentamientos entre los colaboradores, como ha sucedido este jueves en el programa de RTVE 'Malas Lenguas'. Por ello, Gonzalo Miró y Esther Palomera han dicho 'basta' a sus tertulianos y han terminado pidiendo a los encargados de sonido que les bajaran el micrófono al ser incapaces de callar los gritos de algunos de sus colaboradores.
A lo largo de la emisión de este jueves, tanto Gonzalo Miró como Esther Palomera han tenido que llamar en numerosas ocasiones la atención de sus colaboradores por tratar de hablar a la vez y de interrumpirse, sin dejar que los espectadores pudieran escuchar en sus casas y poder enterarse de los argumentos de cada uno. Pero todo se ha recrudecido hacia el final del programa en La 2, justo cuando el presentador tenía que conectar con Jesús Cintora.
Todo se producía en pleno debate sobre la actitud del PP con respecto al polémico gesto de Ana Vázquez al llevar un spray de gas pimienta al Congreso estando prohibido en el reglamento, y sobre todo el lío que provocó que se activara en el baño teniendo que desalojar parte del parlamento y que una de sus trabajadoras se haya visto afectada.
Así, cuando Javier Gállego trataba de dar su argumento se quejaba de que no pararan de interrumpirle. "Hoy estoy muy obediente, no me interrumpáis constantemente las veces que hablo de forma educada", ha aseverado el tertuliano. "Educado se pueden decir memeces también", le ha replicado Ignasi Guardans. "¿Qué memez he dicho? No te he escuchado, no me voy a tomar en serio eso que acabas de decir en cuanto al adjetivo que has utilizado, te presupongo más nivel", le ha contestado Gállego a su compañero.
Era después cuando Sarah Santaolalla ha tratado de contestarle al decir que no era comparable lo que había dicho de otros diputados de izquierda, que habían llevado al Congreso balas u otros objetos, con llevar un arma como un spray pimienta. "Es que has dicho una memez", ha insistido Guardans. "Tú sigue insultándome", le ha espetado Gállego. "¿Puedo terminar? Es que estáis comparando una maldita impresora con un spray pimienta que ha provocado que 15 personas sean atendidas, que alguna de ellas se encuentre mal y haya una denuncia, de verdad el PP está totalmente perdido", ha seguido diciendo Sarah.
Gonzalo Miró dice 'basta' a los colaboradores de 'Malas Lenguas'
"Más allá del PP yo vuelvo a decir...", le ha cortado Gállego. "¿Me puedes dejar terminar don educado?", le ha espetado entonces Sarah Santaolalla. "No elevéis el tono", les ha pedido Esther Palomera. "Oye de verdad es que lo estáis haciendo todos, yo no sé si no os dais cuenta de que lo estáis haciendo todos. Por favor vamos a medir los tiempos", les ha expresado entonces Gonzalo Miró a sus tertulianos.
Pero lejos de hacerle caso, Ignasi Guardans y Javier Gállego han vuelto a vivir un tenso rifirrafe cuando el primero ha tratado de recordar que además Ana Vázquez tiene conocimientos policiales para saber que un spray pimienta es un arma que puede provocar problemas y el otro le ha querido corregir. "Ya que descalificas e insultas informa bien", le ha soltado Gállego a su compañero justo cuando Gonzalo Miró ha querido cambiar de asunto.
"Oye de verdad. Lo de hoy es una cosa insoportable", se ha quejado Gonzalo Miró al verse superado e incapaz de tomar el control del programa. "Os van a bajar el micro, tiene que seguir Gonzalo", les ha advertido después Esther Palomera. "Oye, que tiene que seguir el presentador", ha añadido la presentadora al ver que no se callaban.
"Está siendo muy insoportable el día de hoy, os lo digo de corazón", ha seguido diciendo Gonzalo Miró mientras Ignasi Guardans y Javier Gállego han seguido discutiendo a voz en grito sin dejarle continuar. "Bueno pues nada, ¡bajadle los micros ya está!, si tendéis a hablar a voces la gente no se entera de nada", ha terminado diciendo el presentador antes de dar paso a Jesús Cintora. "Ya están bajados", ha concluido Palomera.
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