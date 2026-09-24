'El Hormiguero' anuncia los 6 invitados de la próxima semana del 28 de septiembre al 1 de octubre contra 'La Revuelta' y 'Horizonte'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 28 de septiembre al jueves 1 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de reñida competencia esta temporada con 'La Revuelta', 'Horizonte' o 'First Dates' el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador abrió la semana con la visita del héroe del Mundial Ferran Torres, recibió a los actores Julián López y Pepa Charo, se reencontró con Bertín Osborne y puso el broche de oro a la semana de entrevistas celebrando el 30 aniversario de 'Tesis' con Alejandro Amenábar, Pablo Motos se prepara para recibir a esta nueva tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias, que acudirán al programa para presentar la nueva película que protagonizan juntos. El martes, Vicky Luengo y Hovick Keuchkerian se pasarán también por el espacio de Antena 3 para presentar 'Reina Roja 2: Loba Negra'.

El miércoles queda reservado para David Bisbal, que visitará una vez más a Pablo Motos para presentar su nuevo disco en el homenajea a grandes cantantes de los 60,70 y 80. El jueves, Hombres G serán los encargados de despedir la semana por todo lo alto con el estreno de su nuevo sencillo y su gira de conciertos.

Lunes 28 - Susana Abaitua y Maxi Iglesias

El lunes, Susana Abaitua y Maxi Iglesias aterrizarán en 'El Hormiguero' para desvelar todos los detalles de 'Nuda Propiedad', la nueva película que protagonizan y que llegará a los cines el próximo 28 de septiembre. En este film, el dúo de actores da vida a una pareja que compra un piso a mitad de precio gracias a una peculiar condición.

Martes 29 - Vicky Luengo y Hovick Keuchkerian

El martes queda reservado para Vicky Luengo y Hovick Keuchkerian, que visitarán a Pablo Motos para presentar 'Reina Roja 3: Loba Negra', la segunda parte de la ficción basada en la exitosa novela de Juan Gómez Jurado que llegará a Amazon Prime Video el próximo 2 de octubre.

Miércoles 30 - David Bisbal

El miércoles, David Bisbal regresará a 'El Hormiguero' para celebrar su nuevo proyecto musical, 'Eternos', un nuevo disco de versiones en el que homenajea a los grandes cantantes de la canción melódica romántica de los años 60, 70 y 80. Su nuevo trabajo discográfico se publica el próximo 2 de octubre e incluye temas de Camilo Sesto, Julio Iglesias y Raphael entre otros.

Jueves 1 - Hombres G

El jueves, Hombres G serán los encargados de cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto para celebrar el estreno de su nuevo sencillo 'Gilipollas', que llega a todas las plataformas el viernes 2 de octubre. Por otro lado, repasarán su actual gira de conciertos, con la que siguen recorriendo nuestro país a finales de este 2026.