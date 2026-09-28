Ovación unánime del público a 'La Revuelta' por sus dos últimos invitados en RTVE: "Orgullo ver a un oncólogo y un cirujano en prime time"

'La Revuelta' ha vuelto a ceder su espacio este lunes a la investigación científica recibiendo al oncólogo Antonio Pérez y al cirujano Paco Hernández. Los dos médicos del Hospital Universitario de La Paz han visitado a David Broncano para explicar con detalle sobre el innovador y revolucionario método de transplante de órganos que han desarrollado juntos, el cual evita el rechazo en el receptor.
"Aplicaré toda la cautela posible, ya sabemos que los temas médicos son muy delicados para las personas, así que lo trataremos con la mayor contención posible, pero en principio está funcionando ¿no?", ha preguntado el humorista a sus dos invitados nada más recibirlos sobre el escenario para conocer cuál es el progreso real del nuevo método que han conseguido.
Sentencia generalizada a los invitados de este lunes en 'La Revuelta': "Más visibilidad a la ciencia en la televisión pública"
En ese sentido, el invitado de 'La Revuelta' ha advertido que estos resultados son el culmen de un trabajo de años. "Esto viene de un artículo que se ha publicado con un seguimiento de 6 años, no es un proyecto de futuro o algo que esté en el aire", ha aclarado ante el presentador. "Leí que había ya por lo menos dos casos en los que ha ido como queréis", ha señalado Broncano a modo de felicitación.
"Nosotros siempre decimos que la investigación si no llega a los pacientes al final se queda en un artículo científico. Y nosotros como médicos llevamos ya 6 años con nuestros primeros dos pacientes, que nos han enseñado cuál es la firma genética de la tolerancia, que es lo que nosotros queremos implementar en el campo del transplante", han aclarado sobre su innovadora línea de trabajo.
Y las redes no han tardado en dictar sentencia sobre los invitados de este lunes. "Pues puede que el hormiguero tenga más audiencia que 'La Revuelta', pero a mí dame una entrevista con los invitados de hoy, un oncólogo y un cirujano de prestigio mundial. Más visibilidad a la ciencia en la televisión pública y en prime time", ha escrito un usuario en X. "Que gustazo escuchar a un oncólogo y un cirujano en 'La Revuelta'. Invertir en ciencia, salva vidas. Viva la Sanidad pública!", ha sentenciado otro espectador.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.