La consecuencia inmediata de la entrevista a Gabriel Rufián en 'Salvados': Su tirón eleva a récord de audiencia al programa de La Sexta

'Salvados' está de enhorabuena después de que este domingo anotara récord de temporada con la entrega protagonizada por Gabriel Rufián. Así, el espacio presentado por Gonzo registró un gran 9,6% y 1.138.000 espectadores, subiendo así hasta 4,4 puntos de cuota de una semana a otra, después de que hace solo siete días obtuviera su peor resultado hasta el momento con un 5,2%.

Con ello, Gabriel Rufián consiguió llevar a 'Salvados' a su mejor resultado desde el pasado 30 de noviembre de 2025, cuando con su emisión dedicada a Salomé Pradas obtuvo un 9,9% y 1.304.000 espectadores en su primera entrega y un 11% y 1.286.000 espectadores en la segunda.

Asimismo, 'Salvados' puede presumir de ser la segunda opción en su franja de emisión entre las de 21:30 y las 22:46 horas, ostentando así el liderazgo entre todas las ofertas comerciales este domingo, tras superar tanto a Antena 3 con 'Una nueva vida' (9,4%), como a Telecinco con 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' (7%) y a Cuatro con 'Cuarto milenio' (6,6%). Tan solo La 1 se mantuvo por delante con el Noruega-Portugal de la Nations League.

Cabe señalar que 'Salvados' apostó por enfrentar a Gabriel Rufián a un experimento televisivo y sociológico inédito a las puertas de un año electoral. Así, Gonzo citó al portavoz de ERC en una sala con un elemento muy particular: un falso espejo como los que se utilizan en las ruedas de reconocimiento de las comisarías. Al otro lado del cristal, el programa reunía en un peculiar estudio de opinión a un grupo de ciudadanos votantes de izquierda.

Un experimento que permitió que 'Salvados' le diera una gran alegría a La Sexta en un momento delicado para la cadena de Atresmedia. Y es que durante la pasada semana, el canal no ha contado con ninguna oferta que haya destacado en audiencia en su prime time. Así, el lunes 'El Taquillazo' marcó un 5,2%, el martes 'Congelados' descendió a un 2,3%, el miércoles 'Cara al show' subió al 4,6% y el jueves el especial de 'El Objetivo' solo marcó un 3,2%. Mientras que el viernes 'Equipo de investigación' se quedó en un 4,8% y el sábado 'La Sexta Xplica' anotó un 4,9%.