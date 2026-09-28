'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo del martes 29 de septiembre: Varias despedidas en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' no deja de recibir nuevas caras a su elenco artístico. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, esta semana la serie de Antena 3 suma a su reparto al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de Pablo que llega a la fábrica para poner patas arriba todo.

De este modo, Janer y Almagro se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Manuela se preocupa por el estado de Marta tras su despido, mientras Digna trata de apoyar a su sobrina y ella le confiesa que se siente traicionada por Fina al ver que no ha dudado ni un segundo al no presentar su dimisión como apoyo. Pero es que lo que le duele es ver que la fotógrafa puede tener su propia vida al margen.

Mabel habla con Claudia sobre los problemas con su hermano y saber qué le ocurrió y ella le reconoce que lo que necesita es naturalidad. Tras ello, Claudia acude a ver a su novio y ambos terminan aclarando su situación. Mientras, Pablo y Nieves le hacen una oferta inesperada a José Manuel García Fuentes al pedirle que se instale en su casa mientras está por Toledo.

Digna les deja claro a sus sobrinos que no tienen nada de lo que avergonzarse ni esconderse y que tienen que explicarle todo lo sucedido a los trabajadores. Por su lado, Pablo se enfrenta con Gabriel por despedir a Marta y a Andrés y le suplica que reconsidere la decisión, pero el abogado le pide que deje de cuestionar sus decisiones y que la empresa se va a modernizar caiga quién caiga.

Valentina propone a Claudia despedir a Marta y a Andrés como se merecen y demostrar que tienen el apoyo de todos los trabajadores y Julia descubre la noticia sin entender nada. Mientras, Andrés tiene un nuevo desencuentro con Gabriel y le deja claro que antes o después él también caerá. Tras ello, todos los trabajadores salen a despedir a los De la Reina con aplausos.

Tasio y Paula tienen su primer encuentro nocturno en la cantina gracias a la ayuda de Salva y brindan por su futuro. Mientras, los Salazar celebran una cena para celebrar el reencuentro con Josema y se ponen al corriente de sus vidas. Finalmente, Marta decide no tirar la toalla y luchar por su legado.

Andrés y Marta se despiden de los trabajadores en 'Sueños de Libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta y Andrés comunican a Damián, Tasio y Digna la visita de Gabriel la noche anterior para informarles de que estaban despedidos, después de lograr convencer a Hugo Brossard de que ellos eran los responsables con los problemas de la producción. Tras ello, Damián les deja claro que tienen que luchar por recuperar Perfumerías De La Reina cueste lo que cueste, pero Marta asegura que quizás tienen que asumir que les ha ganado la partida.

Después, Gabriel informa a Begoña de los despidos de Marta y Andrés y ella reacciona con dureza contra él mientras el abogado deja claro que tiene planes para la empresa y que ellos sobran y terminará quitándoles también sus acciones. Paralelamente, Gabriel sigue azuzando a Beatriz para que se vaya a Madrid y puedan vivir su embarazo con tranquilidad.

Por su parte, Valentina le anuncia a Andrés que va a presentar su dimisión como protesta por su despido pero él le pide que por favor no lo haga. En la tienda, Tasio visita a Paula en la tienda y le hace una inesperada propuesta para poderse ver a solas sin hacer sospechar a nadie: utilizar la habitación de Salva para disfrutar de su relación.

Y Mabel le pregunta a Miguel cómo fue su cita con Claudia y él le revela que fue un desastre y ella le propone que hable con la dependienta y aclare la situación. Después, el doctor no duda en hablar con su padre y le pide consejo sobre cómo poder mantener relaciones con su novia sin cometer errores.

Valentina pone a Fina al corriente del despido de Andrés y Marta y la fotógrafa no duda en preocuparse por la situación de su ex pareja mientras Bianca malmete para que piense en ella y se olvide de la De La Reina. Tras ello, Fina acude a ver a Marta para mostrarle todo su apoyo.

Gabriel informa a Pablo de que ha despedido a Andrés y Marta. Paralelamente, José Manuel García Fuentes llega a la fábrica para reunirse con ellos y conocer los planes de Gabriel para ampliar la empresa y reformar los edificios más viejos. Tras ello, Pablo habla con él para poder controlar los planes del director. Por último, Begoña visita a Andrés y el De La Reina se rompe ante ella y le pide que por favor no haga nada.