'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 28 de septiembre: Un nuevo personaje revoluciona la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' no para de recibir nuevas caras a su reparto. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, el próximo lunes la serie de Antena 3 sumará a su reparto al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de Pablo que llega a la fábrica para poner patas arriba todo.

De este modo, Janer y Almagro se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Marta y Andrés comunican a Damián, Tasio y Digna la visita de Gabriel la noche anterior para informarles de que estaban despedidos tras conseguir convencer a Hugo Brossard de que ellos eran los responsables con los problemas de la producción. Tras ello, Damián les deja claro que tienen que luchar por recuperar Perfumerías De La Reina cueste lo que cueste pero Marta asegura que quizás tienen que asumir que les ha ganado la partida.

Después, Gabriel informa a Begoña de los despidos de Marta y Andrés y ella reacciona con dureza contra él mientras el abogado deja claro que tiene planes para la empresa y que ellos sobran y terminará quitándoles también sus acciones. Paralelamente, Gabriel sigue azuzando a Beatriz para que se vaya a Madrid y puedan vivir su embarazo con tranquilidad.

Por su parte, Valentina le anuncia a Andrés que va a presentar su dimisión como protesta por su despido pero él le pide que por favor no lo haga. En la tienda, Tasio visita a Paula en la tienda y le hace una inesperada propuesta para poderse ver a solas sin hacer sospechar a nadie: utilizar la habitación de Salva para disfrutar de su relación.

Y Mabel le pregunta a Miguel cómo fue su cita con Claudia y él le revela que fue un desastre y ella le propone que hable con la dependienta y aclare la situación. Después, el doctor no duda en hablar con su padre y le pide consejo sobre cómo poder mantener relaciones con su novia sin cometer errores.

Valentina pone a Fina al corriente del despido de Andrés y Marta y la fotógrafa no duda en preocuparse por la situación de su ex pareja mientras Bianca malmete para que piense en ella y se olvide de la De La Reina. Tras ello, Fina acude a ver a Marta para mostrarle todo su apoyo.

Gabriel informa a Pablo de que ha despedido a Andrés y Marta. Paralelamente, José Manuel García Fuentes llega a la fábrica para reunirse con ellos y conocer los planes de Gabriel para ampliar la empresa y reformar los edificios más viejos. Tras ello, Pablo habla con él para poder controlar los planes del director. Por último, Begoña visita a Andrés y el De La Reina se rompe ante ella y le pide que por favor no haga nada.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel no está dispuesto a quedarse atrás en el negocio y aprovechaba la junta de accionistas para lanzar una propuesta de modernización para la fábrica y actualizar tanto la imagen corporativa de la empresa como las instalaciones de la misma.

Mientras, Beatriz compartía con Begoña que ha decidido no abortar porque su hijo es un regalo y la enfermera le hacía ver que puede contar con ella y le revelaba que ha compartido la noticia de su embarazo con Gabriel. Por su parte, Alberto recibía una carta de Roque y se mostraba ilusionado con Manuela al ver que su hijo se sigue acordando de él.

Valentina le contaba a Claudia todos los detalles de su pedida de mano. Y Dorotea se despedía de Valentina tras haber acudido a su pedida de mano y comprobar que su hija está prepara para iniciar una nueva vida junto a su futuro marido. Por otro lado, Valentina le hacía ver a Claudia las intenciones de Miguel con la cena a solas. Precisamente, Miguel decidía lanzarse con su novia dispuesto a acostarse con ella.

Damián hacía ver a Tasio que Gabriel estará desesperado por tapar los problemas en la producción de los perfumes y que por eso es el momento perfecto para conseguir que le readmita en su puesto. Por su parte, Marta trataba de reconciliarse con Fina después de todo lo sucedido entre ellas pero la situación sigue estando tensa y no dudaba en compartir sus dudas con su hermano Andrés.

Tasio acudía a Salva pidiéndole un gran favor para poder salir de la situación en la que se encuentra con Paula. Por último, Gabriel se presentaba en casa de sus primos para darles una demoledora noticia tras los problemas de producción en la fábrica y les revelaba que tanto él como Hugo Brossard han decidido despedirles.