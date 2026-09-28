El momento 'tierra trágame' de una presentadora de 'Informativos Telecinco' ante un micro abierto por error

Los micrófonos abiertos suelen jugar malas pasadas en los programas en directo. Y eso es lo que le ha pasado este domingo a Carmen Corazzini durante la emisión de 'Informativos Telecinco'. Todo ocurrió cuando la presentadora daba paso a una pieza sobre el grupo musical 'Las Cariño', cuando su comentario se coló en directo, dejando al descubierto su desconocimiento sobre los protagonistas de la noticia.

El incidente tuvo lugar durante el último bloque del informativo, dedicado a la cultura y actualidad musical. En esta ocasión, los protagonistas fueron 'Las Cariño', un emergente proyecto de indie pop que acaba de pasar de dúo a trío. Así informó la presentadora a la audiencia: "Son 'Las Cariño', han pasado de dúo a trío. El nuevo proyecto de indie pop suena como están escuchando, temas directos y estribillos rotundos".

Tras introducir la información sobre la banda, Carmen Corazzini se pensó que su micrófono estaba cerrado. Sin embargo, su voz se coló al principio del vídeo, poniendo en un aprieto a la periodista. Como cabía esperar, este momentazo corrió como la pólvora por las redes sociales, que rápidamente lo convirtieron en viral.

El embarazoso momento de Carmen Corazzini por culpa de un micro abierto

Mientras se emitía el vídeo sobre el grupo 'Las Cariño', se escuchó a la presentadora decir: "No, si tampoco puedo decir mucho más. Si no sé quién son esta gent…". Aunque la frase quedó interrumpida, el momento no pasó desapercibido para la audiencia que estaba viendo el informativo, que inmediatamente recurrieron a la red social X para comentar lo ocurrido.

Exceso de sinceridsd en Informativos Telecinco “ Tampoco puedo decir Mucho mas que no de quieres son estas “ pic.twitter.com/dGYfc8uIMl — Sebas Maspons (@SebasMaspons) September 28, 2026

Los micrófonos abiertos suelen jugar malas pasadas a los presentadores de los programas en directo. Ya le pasó hace unas semanas a Gonzalo Miró durante la emisión de 'Malas Lenguas'. Durante el salto de La 2 a La 1 se vivió un momento de caos en el plató y es que, mientras la pantalla mostraba la señal general del plató, se coló de fondo el audio superpuesto de un vídeo de producción mientras las cámaras captaban al personal técnico trabajando a contrarreloj para ultimar la escenografía.

Fue entonces cuando un micro abierto dejó al descubierto la efusividad de Gonzalo Miró al recibir a su compañera, Ana Hinestrosa: "¡Coño Hinestrosa! ¿Cómo estás?". Además, mientras se mostraba la imagen del plató, se coló la voz de una señora gritando: "Te voy a dar una hostia que te voy a mandar a tu país". Más tarde se desveló que este grito pertenecía a una de las informaciones tratadas en el programa: una pelea de dos mujeres en un autobús.

A los pocos segundos, la emisión arrancó con total normalidad, con Gonzalo Miró dando la bienvenida a los espectadores de La 1. Aunque no se hizo referencia alguna a lo ocurrido, el momento no tardó en viralizarse por las redes sociales.