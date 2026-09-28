Es uno de los proyectos que más ha dado que hablar en los últimos meses. Tras el estreno de 'La Más Grande', el documental de Movistar Plus sobre Rocío Jurado; ahora la plataforma ha confirmado que el rodaje de 'Rocío', la serie basada en la vida de la artista que produce junto a RTVE y Boomerang TV ha concluido.

Y es que en los últimos meses se ha hablado mucho en programas como 'D Corazón' en TVE y en 'Vamos a ver', 'De Viernes', 'El verano se mueve' o 'De lunes a viernes' en Telecinco sobre los actores que iban a dar vida a Rocío Jurado, Pedro Carrasco, José Ortega Cano o Amador Mohedano, entre otros personajes de la vida de La Más Grande.

'Rocío' narra la vida de Rocío Jurado, una figura irrepetible cuya voz, personalidad y legado marcaron para siempre la historia de la música y la cultura española. Esta producción biográfica inspirada en la vida de Rocío Jurado está dirigida por Humberto Miró ('A la deriva', 'Entre tierras', 'La Moderna'), con Luis Santamaría como productor ejecutivo de Boomerang TV y David Montoya como director de segunda unidad.

Susana Córdoba y Carmen Raigón, a la cabeza del reparto de 'Rocío'

Creada por Aurora Guerra ('Ella, maldita alma'), quien firma también los guiones junto a Juan Beiro, la serie cuenta con un destacado elenco encabezado por Susana Córdoba ('Ella, maldita alma'), que interpretará a Rocío Jurado en su etapa adulta, y por Carmen Raigón, que vida a la artista en su etapa más joven, en una ficción que recorrerá el camino de la artista desde sus orígenes hasta su consagración como "La más grande".

Junto a ellas, la serie contará con un amplio reparto formado por Martiño Rivas ('Ella, maldita alma'), Miquel Fernández ('Pura sangre'), Víctor Clavijo ('El Marqués'), Antonio Velázquez ('La encrucijada'), Adelfa Calvo ('Ala deriva'), Teresa Hurtado de Ory ('La Moderna'), Carlos Bernardino ('Berlín y la dama del armiño'), Pol Hermoso ('El homenaje'), Javier Veiga ('Pequeñas coincidencias'), Miguel Hermoso ('La Moderna'), Jaime López Almagro ('Salvador'), Marta Hoyos ('La chica invisible'), Raquel Infantes ('Nasdrovia') y Luz Valdenebro ('Amar es para siempre'), entre otros actores y actrices que darán vida a las personas que marcaron la trayectoria personal y profesional de Rocío Jurado.

Una gran producción grabada entre Chipiona y Madrid

Martiño Rivas y Carmen Raigón en 'Rocío'

La serie se ha rodado desde mediados de junio y hasta hace unas semanas en Chipiona y Madrid, dos escenarios fundamentales en la trayectoria vital y artística de la cantante. El rodaje ha transcurrido en más de 66 localizaciones y escenarios reales, que incluyen la Finca Yerbabuena, el Santuario de Nuestra Señora de Regla, los Teatros Lara y Calderón, el Palacio de la Trinidad, el Hotel Meliá Castilla, el Museo del Ferrocarril o las Bodegas González Byass, entre otros.

Un amplio elenco que da vida a 74 personajes y cerca de 2.000 figurantes contribuyen a engrandecer una producción que recrea los momentos personales y profesionales más destacados en la vida de Rocío Jurado, muchos de los cuales forman parte de la memoria colectiva del país.

Así es 'Rocío', el biopic de Rocío Jurado

Miguel Hermoso, Susana Córdoba y Marta Hoyos en 'Rocío'

'Rocío' es una producción biográfica que recorre la vida de una de las artistas más importantes y trascendentes de la cultura popular española. Desde su infancia luminosa en Chipiona hasta sus primeros años de lucha en Madrid y su consagración definitiva como “La más grande”, la serie retrata el ascenso de una mujer excepcional que transformó la canción española, rompió moldes dentro y fuera del escenario y llevó su voz mucho más allá de nuestras fronteras.

Pero esta no es solo la historia de una estrella. Es también el retrato de una época y de una mujer adelantada a su tiempo: una artista libre, poderosa y profundamente moderna, capaz de conquistar al público sin renunciar a su carácter, a su ambición ni a su verdad. A través de su carrera, sus grandes hitos musicales, sus viajes, sus escenarios y su dimensión internacional, la serie muestra cómo Rocío Jurado se convirtió en un icono popular, emocional y artístico.

Desde una mirada respetuosa y alejada del sensacionalismo, la ficción se acerca con sensibilidad a la Rocío más íntima: la hija, la amiga, la esposa, la madre y la mujer que existía detrás del mito. Una vida marcada por el talento, el sacrificio, el amor, la determinación y una forma única de estar en el mundo. La historia de una artista irrepetible que le cantó a una época y contribuyó a transformarla.