Atronadora sentencia a 'La más grande', el documental de Rocío Jurado en Movistar Plus: muchos están destacando lo mismo

Con motivo del veinte aniversario de la muerte de Rocío Jurado y tras el éxito de otras series documentales en torno a figuras de artistas como Lola Flores o David Bisbal, entre otros; Movistar Plus estrenaba este jueves el primer capítulo de 'La más grande', la docuserie sobre la artista de Chipiona.

'La más grande' es el documental definitivo de un artista excepcional que evoluciona como cantante y como mujer, desafiando los límites impuestos, construyendo su propia identidad y que se convirtió en símbolo y espejo de la evolución de un país.

Rocío Jurado rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida. Y todo ello está presente en este proyecto audiovisual.

'La más grande' consta de cuatro episodios. Tras el estreno del primero este jueves, los otros tres se estrenarán de forma semanal en Movistar Plus. Se trata de una serie documental producida por Tesseo Premium Content ('Lazos de sangre') y dirigida por Alexis Morante ('Bisbal', 'Camarón: Flamenco y Revolución', 'Héroes del Silencio').

Un estreno que por ahora ha conseguido situarse como Top 1 de lo más visto en Movistar Plus en la categoría de documentales por delante de 'El bajo perdido de McCartney' o 'El plan de las gemelas' y 'El desastre del sumergible del Titanic'.

La participación de Rocío Carrasco y la ausencia del resto de la familia

Cabe destacar que Rocío Carrasco como heredera universal de su madre ha ejercido de productora ejecutiva de la serie documental. Gracias a ella además se ha armado esta docuserie basada en unas memorias que la propia Rocío Jurado le dio cuando falleció su padre Pedro Carrasco y en las que hablaba de sus orígenes y de su vida junto al boxeador.

Por otro lado, cabe decir que el resto de la familia Mohedano así como José Ortega Cano fueron invitados por la productora para participar en el proyecto, sin embargo ninguno quiso formar parte de 'La más grande' por el simple hecho de estar Rocío Carrasco como productora ejecutiva.

Asimismo, hay que recordar que además de esta serie documental, RTVE prepara junto a Boomerang TV una serie de ficción de cuatro episodios que servirá también para narrar la vida y la trayectoria profesional de Rocío Jurado con un reparto encabezado por rostros como Susana Córdoba ('Ella, maldita alma', 'El ministerio del tiempo'), Martiño Rivas ('Ella, maldita alma'), Miguel Hermoso ('La Moderna'), Marta Hoyos ('La caza', 'El mal invisible'), Carmen Raigón ('El novio de España') o Víctor Clavijo ('El marqués'), entre otros.

Así es 'La Más Grande', el documental de Movistar Plus sobre Rocío Jurado

La serie retrata la figura de Rocío Jurado, no solo como una artista excepcional, dueña de una voz única, sino también como símbolo y espejo de la de evolución de un país: desde la folclórica clásica de la España de posguerra hasta la mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, la serie da voz a una mujer que, desde su infancia hasta sus últimos días, buscó el amor verdadero y la felicidad para los suyos.

El veredicto de la audiencia a la serie documental de Rocío Jurado

Como era de esperar, el estreno de 'La más grande' ha generado mucha expectación y son muchos los que han opinado sobre su estreno en redes sociales. El actor y presentador Pedro Ruiz, gran amigo de Rocío Jurado, y que participa en el proyecto ha sido uno de los que no ha dudado en dar su sentencia. "Ayer vi los dos primeros capítulos de LA MÁS GRANDE. Rocío Jurado. Son brillantes, emotivos y elegantes. Te enamoran. Serán un éxito", asegura.

"Visto el primer acto de #LaMásGrande, solo puedo decir que se nota el cariño, la dedicación y el esfuerzo que hay detrás para que el nombre de Rocío Jurado siga sonando y emocionando a todas las generaciones. A través de sus escritos, de sus amigos y de su familia, el documental nos deja conocer esa parte más humana y menos diva del mito. Su voz me transporta a los años más felices de mi infancia y, más de treinta años después, sigue formando parte de mi vida de una manera u otra", destaca otro usuario.

Otra espectadora también se ha quedado con ganas de más. "Me ha parecido precioso el primer capítulo, que bien contada la historia y cuántos documentos gráficos de aquella época. Qué valiente en aquella época irse a Madrid para cumplir un sueño. Ganas de ver los siguientes", confiesa.

Ayer vi los dos primeros capítulos de LA MÁS GRANDE. Rocío Jurado.

Son brillantes, emotivos y elegantes.

Te enamoran.

Serán un éxito. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 26, 2026

Visto el primer acto de #LaMásGrande, solo puedo decir que se nota el cariño, la dedicación y el esfuerzo que hay detrás para que el nombre de Rocío Jurado siga sonando y emocionando a todas las generaciones.



A través de sus escritos, de sus amigos y de su familia, el documental… pic.twitter.com/5UsDy6fnnz — LAU & MIKEL (@lauymikel) June 25, 2026

Viendo los primeros minutos del capítulo 1 del documental ‘La más grande’. Un gran homenaje, a la altura de una de las artistas más importantes que hemos tenido y tendremos. #lamasgrande pic.twitter.com/YA0ml5kNs1 — Óscar Repo (@OscarRepo) June 25, 2026

Si no lo quieren ver… al menos que lean los cientos de titulares positivos que ha generado el documental y las innumerables alabanzas que, en apenas tres días, ha generado “La más grande” sobre la figura de Rocío Jurado.

Todo el mundo coincide en destacar el gran trabajo de… — Marian Lozano (@marian65x) June 26, 2026

#lamasgrande la empezamos ayer con el primer capítulo y pinta muuuuy bien. Documental sobre la biografía y memorias de Rocío Jurado narrado por la propia protagonista en sus entrevistas y donde podemos disfrutar de su vida de artista 🥰 @JuanjoMayo inevitable no perdérselo pic.twitter.com/HYsPHo6agN — Manu (@DiamondBleu7) June 27, 2026

Me ha parecido precioso el primer capítulo, que bien contada la historia y cuántos documentos gráficos de aquella época. Qué valiente en aquella época irse a Madrid para cumplir un sueño. Ganas de ver los siguientes #LaMasGrande — Gemi (@gemis78) June 25, 2026

#lamasgrande

Señor Alexis Morante y todo Tesseo, Bravo, primer capítulo emocionante, intenso, muy interesante, mucho para aprender y conocer mucho más a la Gran Rocío QEPD, Muchas ganas de ver ya el Segundo Acto, espectacular Documental, Nivel Movistar!! Mucho mucho nivel! — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) June 25, 2026

Que Capitulazo!! Lo acabo de ver. Muchas imágenes inèditas. Como empezó todo... Comenzaba el camino al estrellato.

Deseando ver el segundo ya!! #Lamasgrande — Lara (@solmusic_0509) June 25, 2026

Visto el primer capítulo de #lamasgrande recomendadisimo. pic.twitter.com/YJRIAU5QsO — Ana COTILLAS ANTE TODO 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Neskas77) June 25, 2026

Que maravilla de documental. Se me eriza la piel. Gracias Rocío Carrasco, gracias Movistar.#LaMasGrande — Chauri (@ChauriChaurita) June 25, 2026

Yo no tengo la suerte ni de conocer a Rocío Carrasco ni a Alexis Morante... De verdad #lamasgrande Acto 1 ya se disfruta, ya lloras, ya la admiras más todavía, me parece que Tesseo ha hecho un trabajo brutal, ójala lo veáis mucho, es impresionante el acto 1, soberbio!! — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) June 25, 2026

Que bonito el Acto I de #LaMasGrande, y con que buen gusto esta hecho. Deseando ver los siguientes Actos #RocioJurado — Super Gusi ‎۞ 💚🤍💚 (@Gusijose1980) June 26, 2026

#Lamasgrande Me ha gustado. Respetando y sin polémicas q ella no tuvo. Centrandose en su figura. Bien — Agradecido y Emocionado (@DeEnganos) June 25, 2026