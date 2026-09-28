Javier Ruiz, director de La Séptima, avanza con una elocuente pista el fichaje bomba que planea el nuevo canal de la TDT

Cuando falta poco más de un mes para que se ponga en marcha La Séptima, todavía quedan algunas incorporaciones por confirmar. Así, al menos lo ha dado a entender su director editorial, Javier Ruiz, quien ha confesado cuál es el fichaje más deseado en el nuevo canal, que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

El que fuera presentador de 'Mañaneros 360' en TVE ha sido entrevistado por Rubén Sánchez para su pódcast donde ha sido preguntado por si queda algún fichaje por anunciar. Y, aunque ha optado por jugar al despiste y tirar de ironía, deja caer que Àngels Barceló podría ser el as en la manga que guarda La Séptima antes de su lanzamiento. "Mira, te voy a hacer una muy sutil, y vas a entender que es muy sutil: yo le rezo a los ángeles todas las noches para que una señora que haya sido líder de audiencia durante 21 años en alguna radio pueda sumarse a esto, y luego brindo con un ron Barceló. Como ves, muy sutil esto", ha asegurado Javier Ruiz.

Durante la misma entrevista, el periodista confiesa a Rubén Sánchez estar "muy ilusionado" con el nuevo proyecto. Aunque es consciente de que "las expectativas de audiencia son radicalmente distintas al empezar, pero las exigencias son exactamente las mismas". Además, explica que "jugaremos con rigor, publicando solo la verdad contrastada, con información propia y una mirada progresista. Defenderemos que a la gente no se le discrimina por su color de piel, que a las mujeres no se les pega o que el calor que hace es cambio climático".

"Vamos a hacer la tele del siglo XXI", deja claro Javier Ruiz. Por eso, "apostaremos por el choque de personalidades, mostrando la visión progresista y escuchando a la conservadora. Jugaremos con contrapesos, como poner a Alba Carrillo, luego a Marta Márquez para frenarla y contratar a un bufete de abogados por lo que nos diga en antena. Ya está bien de que los que levantan el brazo quieran que bajemos la voz. Los que levantan el brazo nos van a encontrar enfrente defendiendo banderas sociales como la igualdad".

Javier Ruiz revela los "problemas legales" que está teniendo La Séptima

Por otro lado, Javier Ruiz confiesa que están teniendo diversos "problemas legales": "De repente llegan contenciosos y recurren el concurso gente que no se presentó, como Okdiario o Vox. Les molesta muchísimo la televisión número treinta y tres de España. Hay gente actuando para que no toquemos ni un duro ni un espectador de donde tienen que estar los dineros, que es en manos de la derecha".

Además, denuncia la persecución que ha sufrido tanto él como su pareja, Sarah Santaolalla, por parte de agitadores ultra como Vito Quiles o Javier Negre, a los que están "legitimando" el Partido Popular. En su opinión, "están legitimando algo que no es la democracia. Me escandaliza que esto lo avalen partidos políticos. No entiendo que el rey se retrate con Javier Negre dando un apretón de manos. No puedo entender que la Corona abrace a quienes pretenden violentar la democracia. Ante esa foto, el rey tiene la opción de ponerse de, lado de los violentados o de los violentos. La fuerza se demuestra en las urnas, lo demás es puro fascismo".

Ante la posibilidad de que la derecha pudiera gobernar con la ultraderecha tras las próximas elecciones generales, Javier Ruiz tiene claro que "no quiero eso para mí país", por mucho que eso pudiera beneficiar a La Séptima. "Yo no quiero un país en el que se cuestionen derechos básicos. Podemos vivir un fenómeno de crecimiento como el de Fox, pasando a ser la única voz progresista en televisión. Pero me da mucho miedo que si la derecha gobierna todo, llamen al IBEX para arruinarnos por total falta de financiación", asegura. "El lanzamiento de La Séptima solo es el primer lanzamiento de La Séptima. No se despeguen de la pantalla. En seis meses va a haber mucho más", sentencia el periodista como advertencia en su entrevista a Rubén Sánchez.