La Séptima hace un tour por su plató en construcción y Alba Carrillo termina lanzando una pulla a Ayuso

La Séptima se encuentra aún bajo construcción con la tarea de tener toda su oferta y medios preparados para el próximo 5 de noviembre, día en el que arrancarán sus emisiones. Y en su último vídeo promocional, el canal de TDT ha mostrado un tour de sus estudios, donde se están construyendo los platós que darán forma a los distintos espacios de su programación. Las encargadas de "colarse" en las obras y ofrecer un vistazo a los espectadores han sido Marta Márquez y Alba Carrillo.

Con casco de obra para extremar precauciones y burlando la seguridad del recinto, las presentadoras de 'Fuera de control', magacín que formará parte de la oferta de los fines de semana de la cadena, se han colado en las instalaciones para ver cómo avanzan las obras del que será su plató principal. "¿Pero esto lo has hablado con Contreras?", pregunta la ex modelo algo dudosa de entrar a la zona restringida.

Alba Carrillo y Marta Márquez recorren las instalaciones de La Séptima, aún en construcción

Así, los dos rostro de La Séptima han ofrecido un vistazo de los camerinos donde se prepararán antes de cada programa, las zonas de maquillaje y peluquería y la zona donde estarán los distintos platós, que cobrarán vida a partir del 5 de noviembre. "Mira, en los contenedores de basura se ve qué tipo de gente habita en los sitios", ha señalado Alba Carrillo antes de hurgar entre los desechos de la obra.

¿Creéis que llegamos al 5 de noviembre? pic.twitter.com/ODgmDAoznp — La Séptima TV (@la_septima_tv) September 24, 2026

"Detergente para limpiar los bulos y mentiras con lejía", ha anunciado sosteniendo un bote, asegurando que en su programa y en el canal "no va a quedar ni un bulo". A continuación, mostrando el trabajo de uno de los obreros en la nave, el dúo de presentadoras han hecho referencia a lo que se podrá ver en su magacín. "¡Mira Alba, chispas! Como en nuestro programa...", ha señalado Marta Márquez.

Y al inspeccionar los camerinos, la presentadora de La Séptima no ha dudado en lanzar un dardo a Isabel Díaz Ayuso por las plantas de plástico que se ha encontrado repartidas por la estancia. "Mira como la de Ayuso, para que tengamos aquí nuestra participación en el ecosistema", ha apuntado Alba Carrillo con sorna.

"Mira Alba, nuestro catering", bromeaba Marta Márquez agarrando un bocadillo después de que les interrumpiese una alarma de intrusos, dando por finiquitado el improvisado tour de lo que serán las instalaciones del nuevo grupo. "Se ha llevado todo el presupuesto Luján", ha bromeado Alba Carrillo, prometiendo también que, pese al desorden que rodea ahora las instalaciones, lo tendrán "todo limpito" para su fecha de estreno.