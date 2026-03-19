Mucho se ha dicho de 'Torrente Presidente' pero Àngels Barceló supera todo lo visto con su atronadora sentencia

Àngels Barceló ha estallado contra Santiago Segura este jueves desde 'Hoy por hoy' contestando a la dura crítica que el cineasta volcó contra Cadena SER por "destripar" los cameos de 'Torrente, Presidente'. La conductora del matinal ha echado por tierra las quejas del director de la película, opinando de lleno también sobre los "auténticos cuñados" que han aparecido en el film.

"Poner en un titular los tres grandes cameos de esta película, que es algo que yo he hecho para que disfrute la gente, que para eso se hace un cameo… No he pensado que sea por sesgo político, para nada, porque creo que es una película que reparte a diestro y siniestro", señaló Santiago Segura en una entrevista para El Debate, cargando contra la Cadena SER.

Àngels Barceló se revuelve contra Santiago Segura por su señalamiento a la Cadena SER: "Me parece lamentable"

Y Àngels Barceló no ha dudado en contestar a los dardos del cineasta este jueves desde 'Hoy por hoy'. "Lo que pasa es que no puede pretender que la gente vaya a ver la película y luego no cuente quién sale en esa película. Nadie ha firmado un contrato de confidencialidad, si tú pagas la entrada y vas a ver la película puedes decir uno a uno todos los que hacen cameos en esa película", ha comenzado señalando la presentadora.

"Toda la campaña anterior al viernes me parece perfecta. Todo lo ocurrido después me parece lamentable"



"Me parece lamentable que haya insultado al compañero de esta casa y a @La_SER. No me parece de recibo"



🗣️ @ocanajavier y Àngels hablan de la promoción de #TorrentePresidente pic.twitter.com/wn9XDammcK — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) March 19, 2026

"Además es como si él viviese en un mundo en el que no existen redes sociales, como si él pudiese controlar esto...", ha añadido la periodista, visiblemente molesta por el tono con el que el director de 'Torrente, Presidente' ha señalado a los medios. Así, Javier Ocaña no ha tardado en confesar su decepción tras ver el comentado film en el cine, guardando prudencia a la hora de mencionar los cameos por los que Segura también puso el grito en el cielo durante su visita a 'El Hormiguero'.

Ha sido entonces cuando Àngels Barceló ha salido en defensa del periodista de la SER que firmó la crítica de la película. "Yo tampoco voy a decir ningún cameo pero sí me parece lamentable, no solo eso, sino que haya insultado al compañero de esta casa que hizo la crítica y haya hablado mal de esta casa, no me parece ni de recibo, pero bueno", ha sentenciado la conductora del matinal.

"Todo son frases de cuñados, cosas que has escuchado un millón de veces y que puedes escuchar en una cena de Navidad, en un bar, con el patán y el gañán de turno. Sobre el racismo, los inmigrantes... No hay ni un punto de ironía, ni un doble sentido que te llame la atención", continuaba explicando Javier Ocaña, asegurando que no llegó a escuchar ninguna risa durante la proyección a la que acudió.

Y a la hora de referirse a los cameos más famosos, que ya han invadido las redes sociales estos días, Àngels Barceló no se ha detenido. "No son actores, pero muchos de ellos están haciendo de ellos mismos, porque son auténticos cuñados. Muchos de los que participan son auténticos cuñados", ha advertido la periodista sobre la aparición de Vito Quiles o el Pequeño Nicolás entre otros.