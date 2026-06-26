Los 10 estrenos que ver el último fin de semana del mes en Netflix, Movistar Plus, Prime Video o Disney+ del 26 al 28 de junio

Estamos ante el último fin de semana de junio. Acaba de empezar el verano y ya casi estamos en el siguiente mes. Pero que no cunda el pánico. Ya hemos conseguido superar una de las primeras olas de calor del año, y las temperaturas nos han dado por fin una más que merecida tregua. Eso se celebra, ¿verdad? Así que, como el siguiente fin de semana ya es el Orgullo y va a tocar salir a reivindicar, y también a festejar un poco, aprovechemos estos tres días para sentarnos un poco en el sofá y disfrutar de toda la oferta que nos traen las plataformas de streaming en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney Plus.

Empezando por la divertidamente tierna 'Las ovejas detectives' con Hugh Jackman, que estrena en exclusiva tras su paso por cines la plataforma de Prime Video. También tenemos que destacar lo que llega a Netflix, con películas como 'Hermanito', 'El Manuscrito de Dante' o la esperadísima 'Torrente presidente'. En Movistar Plus y Filmin destacamos 'Pillion', una de las propuestas más polémicas e interesantes de este 2026. O, por supuesto, la llegada de la nueva 'Avatar' a Disney Plus.

Las ovejas detectives

Sinopsis: Cada noche, un pastor lee en voz alta un asesinato misterioso, fingiendo que sus ovejas pueden entenderlo. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato y creen saber cómo resolverlo.

Aunque no ha tenido un desempeño muy relevante en taquilla, 'Las ovejas detectives' ha sido uno de los estrenos cozy de la temporada. No deja de llamar la atención que su guionista sea Craig Mazin, uno de los responsables de 'The last of us'. Con Hugh Jackman y Emma Thompson como protagonistas, tiene una premisa tan absurda que funciona a la perfección. Algo similar a lo que hizo en su momento 'Babe, el cerdito valiente'. Hay humor, hay ovejas, hay misterio... y Nicholas Galitzine con un pelucón rubio que bien se merece una temporada en prisión.

"Lloré tres veces. Craig escribió un guion bellísimo, y supe que en manos de Kyle se convertiría en algo verdaderamente especial: conmovedor, divertido y único", comentó Hugh Jackman para The Hindustan Times. "La comedia sin corazón no es satisfactoria, se vuelve aburrida. Esta historia está llena de corazón. Eso es lo que el público quiere: emocionarse, sorprenderse, transportarse".

Plataforma: Prime Video

El manuscrito de Dante

Sinopsis: Cuando el supuesto manuscrito original de 'La Divina Comedia' emerge en los peligrosos bajos fondos de Nueva York, la mafia llama al erudito Nick para autenticarlo. Abrumado por la tentación, Nick roba el manuscrito, emprendiendo un camino oscuro y violento desde un metafórico infierno hasta el paraíso con su amor Giulietta, mientras se desarrolla una historia paralela: la odisea del propio Dante en el siglo XIV, un hombre que está atrapado en un matrimonio sin amor con Gemma. Dante escapa a Sicilia y crea su obra más grande, inmortalizando a su amor perdido, Beatriz. Las líneas de tiempo de Nick y Dante tejen caminos separados y, sin embargo, los dos hombres están inextricablemente unidos: ambos se pierden persiguiendo el amor, la belleza y la promesa misma de lo divino.

Oscar Isaac, Gerard Butler, John Malkovich, Franco Nero, Al Pacino, Sabrina Impacciatore, Jason Momoa, Gal Gadot, Martin Scorsese... ¿Recordabais un reparto así en algún proyecto reciente? Pues eso es lo que ha conseguido la nueva película de Julian Schnabel, basada en la novela homónima de Nick Tosches. La figura de Dante Alighieri lleva años siendo objeto de estudio, gracias sobre todo a su gran obra 'La divina comedia'. Esta película se mete de lleno en ella, porque combina dos tiempos diferentes: el siglo XXI y el siglo XIV. Uno de ellos rodado en blanco y negro y otro en color, buscando establecer paralelismos entre un erudito experto en textos antiguos, y el propio Dante.

"Son actores y ella ha hecho un trabajo extraordinario", comentó Schnabel en el Festival de Cine de Venecia sobre el fichaje de Gal Gadot. "Hablé con ella por teléfono y con una llamada supe que era la persona ideal para el papel. Fue tan cálida e hizo sentir tan bienvenido a Oscar Isaac, que nos hizo sentir algo muy familiar. Queríamos ver lo que podrían sentir en escena".

Plataforma: Netflix

Torrente presidente

Sinopsis: José Luis Torrente, siempre convencido de ser un héroe nacional de España pese a su ineptitud, es persuadido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder de un partido populista.

Lo que ha conseguido Santiago Segura con su última película está al alcance de muy pocos. No solo se convirtió en la cinta más polémica de los últimos años (muchos la acusaron de blanquear a la ultraderecha), sino que se ha colado como el cuarto film más taquillero de la historia de nuestro cine, superando hace muy poco a 'Los otros', el clásico de Alejandro Amenábar. Todo el mundo hablaba de esta nueva entrega de las andanzas de Jose Luis Torrente, que hizo su debut en el cine hace ya casi 30 años. Santiago Segura, que se había reconvertido en el padre de familia con humor blanco y sin polémicas, arrasó con todo y con todos al estrenar 'Torrente Presidente'.

"No quiero que sea entendida como una película de derechas o de izquierdas", explicó en una entrevista para RTVE. "'Yo soy de los rojos, así que no voy a ver una película azul'". A mí eso me parece limitante para una comedia. Yo no quería hacer una comedia para reírme de un bando, quería hacer una comedia para reírme de lo que es la política".

Plataforma: Netflix

Hermanito

Sinopsis: La vida de un famoso agente inmobiliario se ve alterada cuando su excéntrico hermano pequeño reaparece inesperadamente.

John Cena quizá sea uno de los actores que más trabajan en Hollywood en la actualidad. No solo por sus apariciones esporádicas en la WWE que le vio crecer, sino por la multitud de películas y series en las que participa a lo largo del año. 'Hermanito' es su última propuesta, una comedia al puro estilo John Cena, en la que comparte protagonismo con el cómico Eric André. En su premisa puede recordar a un clásico de la comedia noventera como es 'Los gemelos golpean dos veces', protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny De Vitto. "Las familias vienen en todas las formas, tamaños y niveles de parentesco. No podría estar más orgulloso de ser parte de esta familia de reparto y equipo. Te harán reír y llorar, y Eric André te hará hacer ambas cosas seguidas", comentó Cena en un post en sus redes, compartiendo el tráiler de la película.

Plataforma: Netflix

Chris y Martina: el set decisivo

Sinopsis: Narra cómo Chris Evert y Martina Navratilova dominaron la escena del tenis femenino durante décadas, y forjaron una amistad que ni el cáncer podría romper.

Una de las grandes rivalidades del deporte: la que enfrentó a las tenistas Chris Evert y Martina Navratilova en el mundo del tenis, sobre todo durante los años 70 y 80. Se enfrentaron 80 veces entre 1973 y 1988, con 60 finales, y cada una ganó 18 Grand Slams. Una leyenda increíble, similar a la que vivimos entre Federer, Nadal y Djokovic. Ahora que llega una nueva edición de Wimbledon, está bien recordar estos gran duelos entre dos adversarias que se hicieron grandes amigas, y que se han apoyado en sus momentos más duros. El documental, que tuvo su premiere en el Festival de Tribeca, está conformado gracias a imágenes de archivo, entrevistas íntimas y acceso exclusivo. "Supongo que la profundidad de todas nuestras experiencias y nuestras emociones, y que hemos compartido los momentos más importantes de la vida de la otra, todo lo que ha pasado, desde enfermedades hasta matrimonios y todo lo demás", comentó Evert durante la presentación del documental en Nueva York.

Plataforma: Netflix

Blue Moon

Sinopsis: En la noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lorenz Hart se enfrenta a su dañada autoestima en el bar Sardi mientras su antiguo compañero creativo Richard Rodgers acoge la noche inaugural de su exitoso musical "¡Oklahoma!". Antes de que la noche acabe, Hart se habrá enfrentado tanto a un mundo que ya no valora su talento como a la aparente imposibilidad del amor.

Ethan Hawke ganó el Oso de Plata en Berlín 2025 por su interpretación en este drama biográfico dirigido por Richard Linklater ('Boyhood'), centrado en la figura del compositor estadounidense Lorenz Hart. La película se sitúa siete meses antes de su muerte, durante el estreno de '¡Oklahoma!', el primer musical de Richard Rodgers sin Hart, cuando el músico atraviesa uno de sus momentos más oscuros, marcado por la soledad y una profunda crisis personal. Rodada casi en tiempo real y sostenida por un brillante diálogo, 'Blue Moon' explora temas como el alcoholismo, la depresión, el fracaso y la devastadora soledad. Completan el reparto Margaret Qualley, Andrew Scott y Bobby Cannavale.

"Dick me envió el guion hace unos 12 años", comentó Hawke a Fotogramas sobre cómo recibió la propuesta por parte de su amigo Richard Linklater. "Y empezamos a darle vueltas. Creo que ya entonces tenía claro que no podíamos hacerlo en ese momento, que teníamos que esperar a que me hiciera mayor. Así es como funciona él".

Plataforma: Movistar Plus

Pillion

Sinopsis: Colin, un hombre introvertido, se queda prendado de Ray, el carismático y atractivo líder de una banda de moteros que le toma como sumiso, dinamitando su rutina y cambiándole la vida.

Premiada en Cannes y Mejor Film Independiente Británico 2025, 'Pillion' es una audaz comedia dramática queer sobre deseo, poder y autodescubrimiento. Harry Melling ('Gambito de dama') fue reconocido en la Seminci por su interpretación de Colin, un joven tímido que conoce a Ray, el carismático motero al que da vida Alexander Skarsgård ('Succession') y que lo introduce en el ‘BDSM’. Escrita y dirigida por Harry Lighton ('Wren Boys'), adapta 'Box Hill' y mezcla romance, sexo, humor y cultura biker sin moralismos.

"Me ha encantando sumergirme en la subcultura que refleja la película. Harry Melling y yo estuvimos rodeados de miembros reales del GBMCC [el mayor club de moteros LGTBIQ+ de Europa, fundado en 1977 en Gran Bretaña], y también por un par de tíos de la escena leather de Londres. Definitivamente, hice algunos amigos para toda la vida", comentó Skarsgard para Shangay.

Plataforma: Movistar Plus

Avatar: Fuego y ceniza

Sinopsis: Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Aunque la saga parecía más que agotada (la gente no deja de criticarla desde que la primera entrega se convirtiera en la película más taquillera de la historia), lo cierto es que el público sigue respondiendo. Es verdad que esta tercera entrega no ha estado a la altura de sus dos anteriores, pero qué blockbuster de hoy en día puede decir que supera los 1.500 millones en taquilla. Pocos, ¿verdad? Quizá esta tercera parte sea la más ambiciosa hasta la fecha, no solo visualmente sino narrativamente, aunque es verdad que el último acto es un calco de 'Avatar: el sentido del agua'. Pese a ello, está todo tan bien hecho que nos da igual.

"Estoy tan feliz de que James Cameron aceptara este desafío. Él es una persona con generosidad absoluta en cuanto a su tiempo. Esperará tanto como sea necesario para lograr algo correcto y eso lo transmite también a nosotros", comentó la protagoniza, Zoe Saldaña, en una entrevista para Discussing Film.

Plataforma: Disney Plus

Una película de Minecraft

Sinopsis: Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados, Garrett "El Basurero" Garrison, Henry, Natalie y Dawn, se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación.

La crítica la destrozó. Pero la taquilla la encumbró. Actualmente es la segunda película más taquillera del año (solo por detrás de la china 'Ne Zha 2'), con más de 900 millones de dólares. Protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, nos adentra en el mundo del videojuego de 'Minecraft', muy en el estilo de las últimas entregas de 'Jumanji'. Y aunque todo es bastante caótico e hiperbólico, su humor funciona, y conectó con los niños de una forma perfecta. "Hay tanta violencia, guerra y odio. Y eso es lo que me encanta de esta película: hay mucho amor y mucha creatividad. También hay algo de ira y violencia, pero al final se trata de amistad y de trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor". Así habló de la película en The Hollywood Reporter su protagonista Jack Black. Y es que 'Minecraft' puede que sea uno de los videojuegos más populares ya no solo de la última década, sino de la historia reciente. Casi al nivel de 'Los Sims'. Ahí es nada.

Plataforma: Netflix

Sisu: Camino a la venganza

Sinopsis: De vuelta a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, "el hombre que se niega a morir" la desmantela, la carga en un camión y está decidido a reconstruirla en algún lugar seguro en su honor. Cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia regresa decidido a terminar el trabajo, se inicia una lucha a muerte.

Por fin llega la secuela de una las propuestas finlandesas más interesantes de los últimos años, con una extraña mezcla entre John Wick y las películas de acción crepuscular de Liam Neeson. 'Sisu: camino a la venganza' eleva la apuesta de la primera entrega, apostando por un ritmo frenético, escenas de acción impactantes y un estilo visual cercano al western más crudo. Esta vez, la brutalidad cambia de objetivo y la violencia se dirige hacia tropas invasoras rusas, manteniendo intacta la esencia salvaje del original. Es decir, más grande, más brutal y más intensa.

"En esta secuela quería contar más sobre Aatami [el protagonista] y, de algún modo, explicar mejor su pasado. Y me alegra mucho comprobar lo bien que ha funcionado. He visto la película muchas veces con el público, y ver cómo reaccionan ante la parte emocional me llena de orgullo", comentó el director de la película, Jalmari Helander, para HobbyConsolas.

Plataforma: Movistar Plus