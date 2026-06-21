Los 37 estrenos que ver esta semana del 22 al 28 de junio en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max, Disney+ y todas las plataformas

Ya nos han avisado de todas las formas posibles: se acera la primera gran ola de calor del año. Espero que estéis preparados, porque ya lo avisamos nosotros también desde aquí. Hay que atrincherarse con el aire acondicionado y/o ventilador, por supuesto un abanico no puede faltar, agua bien fría... y toda la oferta que nos traen las plataformas de streaming esta semana del 22 al 28 de junio. Así que aquí os contamos lo más destacado de Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO MAX o Movistar Plus.

Empezando por la segunda temporada de 'Avatar, la leyenda de Aang', basada en la popular serie de animación. Si la primera tanda de episodios gustó a los críticos y a los fans, esperamos que este segundo bloque de capítulos siga por el mismo camino. Aunque es verdad que podrían haber mantenido un poco más la paleta de colores tan rica de la original animada. También nos llega otro 'Avatar' diferente, esta vez el de James Cameron, con su tercera entrega, y podremos verla gratis en Disney Plus, más de seis meses después de su estreno.

A Netflix llega la última astracanada de Santiago Segura, 'Torrente presidente', una de las películas más taquilleras (y más polémicas) del año en España. Pero si lo que buscamos son regresos, esta semana estaremos bien servidos: el final de 'The Bear' con su quinta temporada o 'La casa del dragón', el spin off de 'Juego de tronos', esta vez sin su creador George R.R. Martin por diferencias creativas con el principal showrunner. Y todo esto es solo una muestra, porque también destacamos el documental 'La más grande', que repasa la vida de Rocío Jurado, o la llegada de 'Kraken: el libro negro de las horas', que nos trae Prime Video, protagonizada por Alejo Sauras.

Estrenos en Netflix

El manuscrito de Dante

Sinopsis: Cuando el supuesto manuscrito original de 'La Divina Comedia' emerge en los peligrosos bajos fondos de Nueva York, la mafia llama al erudito Nick para autenticarlo. Abrumado por la tentación, Nick roba el manuscrito, emprendiendo un camino oscuro y violento desde un metafórico infierno hasta el paraíso con su amor Giulietta, mientras se desarrolla una historia paralela: la odisea del propio Dante en el siglo XIV, un hombre que está atrapado en un matrimonio sin amor con Gemma. Dante escapa a Sicilia y crea su obra más grande, inmortalizando a su amor perdido, Beatriz. Las líneas de tiempo de Nick y Dante tejen caminos separados y, sin embargo, los dos hombres están inextricablemente unidos: ambos se pierden persiguiendo el amor, la belleza y la promesa misma de lo divino.

Oscar Isaac, Gerard Butler, John Malkovich, Franco Nero, Al Pacino, Sabrina Impacciatore, Jason Momoa, Gal Gadot, Martin Scorsese... ¿Recordabais un reparto así en algún proyecto reciente? Pues eso es lo que ha conseguido la nueva película de Julian Schnabel, basada en la novela homónima de Nick Tosches. La figura de Dante Alighieri lleva años siendo objeto de estudio, gracias sobre todo a su gran obra 'La divina comedia'. Esta película se mete de lleno en ella, porque combina dos tiempos diferentes: el siglo XXI y el siglo XIV. Uno de ellos rodado en blanco y negro y otro en color, buscando establecer paralelismos entre un erudito experto en textos antiguos, y el propio Dante.

"Son actores y ella ha hecho un trabajo extraordinario", comentó Schnabel en el Festival de Cine de Venecia sobre el fichaje de Gal Gadot. "Hablé con ella por teléfono y con una llamada supe que era la persona ideal para el papel. Fue tan cálida e hizo sentir tan bienvenido a Oscar Isaac, que nos hizo sentir algo muy familiar. Queríamos ver lo que podrían sentir en escena".

Fecha de estreno: 24 de junio

Avatar, la leyenda de Aang (Temporada 2)

Sinopsis: Tras una victoria agridulce al salvar a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha contra el temible Señor del Fuego Ozai.

'Avatar: la leyenda de Aang' es una de las series más reconocidas y aplaudidas de la animación en los últimos 25 años. A lo largo de varias temporadas seguimos al joven Kang en su lucha por unir de nuevo a todas las naciones junto a sus inseparables Katara y Sokka, siempre batallando contra la poderosa y avariciosa Nación del Fuego. La primera temporada de esta adaptación en acción real creó nuevos fans, y gustó a gran parte del fandom de la serie original, aunque fue bastante criticado su uso del color (convirtiéndolo todo en tonos mucho más grises, contrastando con el colorido de la animación).

Ahora, dos años después, llega la segunda temporada, que nos mostrará nuevos personajes como Toph, tan vital en la serie original, y que aquí interpretará Miya Cech. "Es un poco mayor, así que ya no es como una niña pequeña. Sigue siendo la misma fiera, un poco valiente, y llama a alguien 'pies ligeros' bastante a menudo", contó la actriz en una entrevista para Hobby Consolas. "Creo que va a haber muchas cosas que el fandom va a recordar de la serie de animación y muchas cosas que le va a entusiasmar ver que son totalmente nuevas. Estoy entusiasmada".

Fecha de estreno: 25 de junio

Torrente presidente

Sinopsis: José Luis Torrente, siempre convencido de ser un héroe nacional de España pese a su ineptitud, es persuadido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder de un partido populista.

Lo que ha conseguido Santiago Segura con su última película está al alcance de muy pocos. No solo se convirtió en la cinta más polémica de los últimos años (muchos la acusaron de blanquear a la ultraderecha), sino que se ha colado como el cuarto film más taquillero de la historia de nuestro cine, superando hace muy poco a 'Los otros', el clásico de Alejandro Amenábar. Todo el mundo hablaba de esta nueva entrega de las andanzas de Jose Luis Torrente, que hizo su debut en el cine hace ya casi 30 años. Santiago Segura, que se había reconvertido en el padre de familia con humor blanco y sin polémicas, arrasó con todo y con todos al estrenar 'Torrente Presidente'.

"No quiero que sea entendida como una película de derechas o de izquierdas", explicó en una entrevista para RTVE. "'Yo soy de los rojos, así que no voy a ver una película azul'". A mí eso me parece limitante para una comedia. Yo no quería hacer una comedia para reírme de un bando, quería hacer una comedia para reírme de lo que es la política".

Fecha de estreno: 26 de junio

Hermanito

Sinopsis: La vida de un famoso agente inmobiliario se ve alterada cuando su excéntrico hermano pequeño reaparece inesperadamente.

John Cena quizá sea uno de los actores que más trabajan en Hollywood en la actualidad. No solo por sus apariciones esporádicas en la WWE que le vio crecer, sino por la multitud de películas y series en las que participa a lo largo del año. 'Hermanito' es su última propuesta, una comedia al puro estilo John Cena, en la que comparte protagonismo con el cómico Eric André. En su premisa puede recordar a un clásico de la comedia noventera como es 'Los gemelos golpean dos veces', protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Danny De Vitto. "Las familias vienen en todas las formas, tamaños y niveles de parentesco. No podría estar más orgulloso de ser parte de esta familia de reparto y equipo. Te harán reír y llorar, y Eric André te hará hacer ambas cosas seguidas", comentó Cena en un post en sus redes, compartiendo el tráiler de la película.

Fecha de estreno: 26 de junio

Estrenos en Prime Video

Las ovejas detectives

Sinopsis: Cada noche, un pastor lee en voz alta un asesinato misterioso, fingiendo que sus ovejas pueden entenderlo. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato y creen saber cómo resolverlo.

Aunque no ha tenido un desempeño muy relevante en taquilla, 'Las ovejas detectives' ha sido uno de los estrenos cozy de la temporada. No deja de llamar la atención que su guionista sea Craig Mazin, uno de los responsables de 'The last of us'. Con Hugh Jackman y Emma Thompson como protagonistas, tiene una premisa tan absurda que funciona a la perfección. Algo similar a lo que hizo en su momento 'Babe, el cerdito valiente'. Hay humor, hay ovejas, hay misterio... y Nicholas Galitzine con un pelucón rubio que bien se merece una temporada en prisión.

Fecha de estreno: 24 de junio

Kraken: El libro negro de las horas

Sinopsis: Vitoria, 2022. El exinspector y perfilador criminal Unai López de Ayala, alias Kraken, recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas, una de las 7 exclusivas joyas bibliográficas que existen, si no, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, morirá. Unai vuelve de su retiro para iniciar junto a Esti una angustiosa carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos para trazar el perfil criminal más importante de su carrera, uno capaz de modificar para siempre su pasado.

Eva García Sáenz de Urturi es la autora de esta saga literaria, que comenzó con 'El silencio de la ciudad blanca', y que pudimos ver en cines con Belén Rueda y Javier Rey. Ahora toma el testigo Alejo Sauras para dar vida al exinspector Unai López de Ayala, en este thriller que, en 2022 se convirtió uno de los libros más vendidos del año en España. "Toda la saga es oscura porque cuenta la historia de alguien que vive lo que no quiere: fue policía y perfilador de la Ertzaintza, pero ahora da clases a jóvenes y no desea volver al activo. Lo obligan, y encima en un caso que le toca personalmente, descubriendo secretos de su propia vida que ignoraba. Ponerte en la piel de esa persona es muy duro", contó el actor en una entrevista para Cineenserio.

Fecha de estreno: 27 de junio

Estrenos en Movistar Plus

La más grande

Sinopsis: 'La más grande' es el documental definitivo de un artista excepcional que evoluciona como artista y como mujer, desafiando los límites impuestos, construyendo su propia identidad y que se convirtió en símbolo y espejo de la evolución de un país.

Una serie documental de cuatro episodios dirigida por Alexis Morante ('Bisbal'). Rocío jurado rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida. El 1 de junio de 2006 moría la mujer y nació el mito, dejando un legado musical imborrable. Cuando se cumplen veinte años de su fallecimiento, Movistar Plus estrena la serie documental original definitiva sobre La más grande, referente de varias generaciones e icono cultural tanto en España como internacionalmente.

Su devoción por la Virgen de Regla, las letras de sus canciones, su inolvidable y moderno vestuario que se alejaba de las tradicionales batas de cola de la época, su transgresión y valentía, su feminismo, la dualidad entre la artista (Jurado) y la mujer de casa (Mohedano), sus historias de amor, su relación con la prensa y su enfermedad y muerte, son los temas sobre los que se construye 'La más grande', el documental definitivo de una de las artistas más grandes de este país. 'La más grande' cuenta con la participación y el apoyo constante de su hija, Rocío Carrasco, que ha aportado material personal de archivo inédito: fotos, vídeos, grabaciones de actuaciones en directo e incluso una autobiografía no publicada, que abarca desde su infancia hasta los años 90.

Fecha de estreno: 25 de junio

Pillion

Sinopsis: Colin, un hombre introvertido, se queda prendado de Ray, el carismático y atractivo líder de una banda de moteros que le toma como sumiso, dinamitando su rutina y cambiándole la vida.

Premiada en Cannes y Mejor Film Independiente Británico 2025, 'Pillion' es una audaz comedia dramática queer sobre deseo, poder y autodescubrimiento. Harry Melling ('Gambito de dama') fue reconocido en la Seminci por su interpretación de Colin, un joven tímido que conoce a Ray, el carismático motero al que da vida Alexander Skarsgård ('Succession') y que lo introduce en el ‘BDSM’. Escrita y dirigida por Harry Lighton ('Wren Boys'), adapta 'Box Hill' y mezcla romance, sexo, humor y cultura biker sin moralismos.

"Me ha encantando sumergirme en la subcultura que refleja la película. Harry Melling y yo estuvimos rodeados de miembros reales del GBMCC [el mayor club de moteros LGTBIQ+ de Europa, fundado en 1977 en Gran Bretaña], y también por un par de tíos de la escena leather de Londres. Definitivamente, hice algunos amigos para toda la vida", comentó Skarsgard para Shangay.

Fecha de estreno: 26 de junio

Blue Moon

Sinopsis: En la noche del 31 de marzo de 1943, el legendario letrista Lorenz Hart se enfrenta a su dañada autoestima en el bar Sardi mientras su antiguo compañero creativo Richard Rodgers acoge la noche inaugural de su exitoso musical "¡Oklahoma!". Antes de que la noche acabe, Hart se habrá enfrentado tanto a un mundo que ya no valora su talento como a la aparente imposibilidad del amor.

Ethan Hawke ganó el Oso de Plata en Berlín 2025 por su interpretación en este drama biográfico dirigido por Richard Linklater ('Boyhood'), centrado en la figura del compositor estadounidense Lorenz Hart. La película se sitúa siete meses antes de su muerte, durante el estreno de '¡Oklahoma!', el primer musical de Richard Rodgers sin Hart, cuando el músico atraviesa uno de sus momentos más oscuros, marcado por la soledad y una profunda crisis personal. Rodada casi en tiempo real y sostenida por un brillante diálogo, 'Blue Moon' explora temas como el alcoholismo, la depresión, el fracaso y la devastadora soledad. Completan el reparto Margaret Qualley, Andrew Scott y Bobby Cannavale.

"Dick me envió el guion hace unos 12 años", comentó Hawke a Fotogramas sobre cómo recibió la propuesta por parte de su amigo Richard Linklater. "Y empezamos a darle vueltas. Creo que ya entonces tenía claro que no podíamos hacerlo en ese momento, que teníamos que esperar a que me hiciera mayor. Así es como funciona él"

Fecha de estreno: 26 de junio

Estrenos en HBO MAX

La casa del dragón (Temporada 3)

Sinopsis: Historia ambientada 172 años 'antes de Daenerys Targaryen', y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico; o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.

El drama entre los negros y los verdes, es decir, entre Rhaenyra y Alicent, sigue en esta tercera temporada, después del decepcionante final de la segunda. Ryan Condal sigue siendo el showrunner de la ficción, aunque George R.R. Martin, creador del universo de 'Juego de tronos', se ha desligado por completo de la serie, y eso no puede indicar nada bueno. Ya lo contó él en su blog personal. "Contraté a Ryan. Pensé que Ryan y yo éramos compañeros. Y lo fuimos durante toda la primera temporada. Leía los primeros borradores de los guiones. Le daba mi opinión y él cambiaba algunas cosas. Pensaba que estaba funcionando muy bien. Luego, llegamos a la segunda temporada y prácticamente dejó de escucharme. Le pasaba notas y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces, me decía: 'Ah, vale, sí, lo pensaré'. La situación fue a peor, y yo empecé a enfadarme cada vez más. Finalmente, HBO me dijo que les entregara todas mis notas y que se las darían a Ryan junto con las suyas".

De todos modos, regresan Emma D'Arcy y Olivia Cooke para ser las protagonistas indiscutibles de la guerra civil de los Targaryen. Es uno d

Fecha de estreno: 22 de junio

Estrenos en Disney Plus

Avatar: Fuego y ceniza

Sinopsis: Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Aunque la saga parecía más que agotada (la gente no deja de criticarla desde que la primera entrega se convirtiera en la película más taquillera de la historia), lo cierto es que el público sigue respondiendo. Es verdad que esta tercera entrega no ha estado a la altura de sus dos anteriores, pero qué blockbuster de hoy en día puede decir que supera los 1.500 millones en taquilla. Pocos, ¿verdad? Quizá esta tercera parte sea la más ambiciosa hasta la fecha, no solo visualmente sino narrativamente, aunque es verdad que el último acto es un calco de 'Avatar: el sentido del agua'. Pese a ello, está todo tan bien hecho que nos da igual.

"Estoy tan feliz de que James Cameron aceptara este desafío. Él es una persona con generosidad absoluta en cuanto a su tiempo. Esperará tanto como sea necesario para lograr algo correcto y eso lo transmite también a nosotros", comentó la protagoniza, Zoe Saldaña, en una entrevista para Discussing Film.

Fecha de estreno: 24 de junio

The Bear (Temporada final)

Sinopsis: 'La más grande' es el documental definitivo de un artista excepcional que evoluciona como artista y como mujer, desafiando los límites impuestos, construyendo su propia identidad y que se convirtió en símbolo y espejo de la evolución de un país.

Una serie documental de cuatro episodios dirigida por Alexis Morante ('Bisbal'). Rocío jurado rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida. El 1 de junio de 2006 moría la mujer y nació el mito, dejando un legado musical imborrable. Cuando se cumplen veinte años de su fallecimiento, Movistar Plus estrena la serie documental original definitiva sobre La más grande, referente de varias generaciones e icono cultural tanto en España como internacionalmente.

Su devoción por la Virgen de Regla, las letras de sus canciones, su inolvidable y moderno vestuario que se alejaba de las tradicionales batas de cola de la época, su transgresión y valentía, su feminismo, la dualidad entre la artista (Jurado) y la mujer de casa (Mohedano), sus historias de amor, su relación con la prensa y su enfermedad y muerte, son los temas sobre los que se construye 'La más grande', el documental definitivo de una de las artistas más grandes de este país. 'La más grande' cuenta con la participación y el apoyo constante de su hija, Rocío Carrasco, que ha aportado material personal de archivo inédito: fotos, vídeos, grabaciones de actuaciones en directo e incluso una autobiografía no publicada, que abarca desde su infancia hasta los años 90.

Fecha de estreno: 26 de junio

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