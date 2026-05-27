Netflix anuncia la inminente fecha de estreno de 'Torrente, Presidente' en su catálogo tras reventar la taquilla

La sexta entrega de la saga de Santiago Segura, que ha batido récords de taquilla, llegará al streaming de la mano de Netflix, que ya ha confirmado oficialmente la fecha exacta de estreno tras mantener la incógnita en las últimas semanas.

'Torrente, Presidente', gran fenómeno del cine español, saltará a la televisión con unos datos absolutamente apabullantes. Tras la última actualización, ha acumulado casi 28 millones de euros de recaudación y más de 3,3 millones de espectadores; alcanzando así el hito de ser la película española más taquillera de la última década y la más productiva de toda la saga.

Esos son los resultados a día de hoy, pero recordemos el boom colosal del primer fin de semana, pues reventó la taquilla al rebasar los 7 millones de euros por la alta concurrencia que cosechó el viernes, sábado y domingo. Y a ese éxito cuantitativamente hablando, hubo que sumar un veredicto atronador del público con sus reseñas: "Inteligente, irreverente y absorbente".

"'Torrente presidente', la cuarta película española más taquillera de todos los tiempos, llega a Netflix el 26 de junio", ha comunicado Netflix en sus redes sociales junto a un breve teaser del largometraje. A partir del 26 de junio la cinta estará a disposición de todos los usuarios de la plataforma indefinidamente.

'Torrente presidente', la cuarta película española más taquillera de todos los tiempos, llega a Netflix el 26 de junio 🇪🇸 pic.twitter.com/1ugwi1mDvz — Netflix España (@NetflixES) May 27, 2026

Así, el gigante del streaming lanzará la comedia en el periodo estival como así había adelantado previamente el cineasta Santiago Segura. A buen seguro, tras su pelotazo en cines, se traducirá en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma bajo demanda y encabezará el ranking de lo más visto durante semanas.

Así es 'Torrente, Presidente': Sinopsis, reparto y tráiler oficial

A lo largo de 102 minutos de metraje, el personaje principal, José Luis Torrente, convencido para meterse en política y con su estilo vulgar, grotesco y lleno de disparatadas ocurrencias, consigue convertirse en líder de un partido populista llamado 'NOX', con el que, a su vez, se hace una caricatura de la extrema derecha española. Es el eje argumental del largometraje.

Ramón Langa, Carlos Areces, Gabino Diego, Coté Soler, Willy Bárcenas, El pequeño Nicolás, Josele Román, el difunto Fernando Esteso, Leo Harlem o Jordi Sánchez acompañan a Santiago Segura en el reparto de 'Torrente, Presidente'; que cuenta además con la participación de estrellas internacionales como Alec Baldwin o Kevin Spacey y con cameos como el del expresidente Mariano Rajoy, el cantante Omar Montes o el agitador ultraderechista Vito Quiles, así como el de rostros de Atresmedia, participadora del film, como Juan del Val, Jordi Évole o José Yélamo.