Susanna Griso tiene delante a Santiago Segura y le deja un recado por su feo en 'Torrente Presidente'

Tras el estreno de 'Torrente, Presidente' en cines el pasado viernes 13 de marzo, Santiago Segura ha iniciado su tour promocional por distintos medios, haciendo parada en 'Espejo Público' este jueves. Y para sorpresa del director y protagonista de la película, Susanna Griso tenía preparado un firme reproche que no ha dudado en lanzar tras descubrir que Ana Rosa Quintana aparece en la última entrega de la popular franquicia.

La sexta entrega del universo de 'Torrente' se ha traducido en un éxito rotundo tras más de una década en pausa, congregando a más de un millón de espectadores en su primer fin de semana en cartelera y firmando el mejor estreno de una película española en 11 años. "Me impacta muchísimo", ha comenzado reconociendo el invitado después de que el matinal de Antena 3 subrayase que ha recaudado 6,9 millones de euros en menos de una semana.

El reproche de Susanna Griso a Santiago Segura por 'Torrente, Presidente': "¿Por qué Ana Rosa hace un cameo?"

"Me explota la cabeza", insistía Santiago Segura al celebrar el éxito de su nueva película, la cual ha estado plagada de cameos que no han tardado en colarse en redes sociales, algo por lo que el director confesó estar muy molesto durante su visita a 'El Hormiguero' este lunes. Pero Susanna Griso no ha dudado en aprovechar la visita del actor a 'Espejo Público' para preguntarle por una aparición en concreto que ha llamado poderosamente su atención.

Santiago Segura y Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Oye, una cosa, yo te hago una pregunta y cedo ya la palabra al resto: ¿por qué Ana Rosa hace un cameo y yo no?", le ha reprochado entonces la presentadora del espacio de Antena 3. Y Segura, lejos de achantarse ante su encerrona frente a los colaboradores del matinal, se ha mostrado más que sincero. "Pues mira, porque quería una cierta pluralidad", ha confesado el director de 'Torrente, Presidente'.

"Me ha sorprendido mucho que esté en todas las cadenas, siendo una película de Atresmedia, que aceptasen participar...", ha continuado explicando sobre la colaboración de Ana Rosa Quintana pese a pertenecer a Mediaset. "Es algo que me ha venido muy bien, a ti te reservo para algo un poquito más... No quiero que hagas algo como Pilar que son dos frases", ha asegurado el invitado refiriéndose a Pilar Vidal, también presente en plató.

"¿Con más segundos que Pilar no? Muy bien, ahora ya podemos ir hablando", resolvía Susanna Griso con una sonrisa, dejando pendiente su participación en un futuro proyecto de Santiago Segura. Y el protagonista de 'Torrente, Presidente' tampoco ha dudado en desmentir algunos de los bulos que se han difundido sobre el film. "No es cierto que contactara con Koldo y Ábalos para la peli. No quería políticos en activo, ni desactivados", ha desmentido Segura.