Susanna Griso deja en shock a todos tras destapar el episodio de acoso que sufrió en sus inicios en Antena 3

'Espejo Público' ponía el foco este viernes en un caso de acoso telefónico en el que la víctima, tras más de un año de llamadas de naturaleza sexual, ha decidido denunciar a su agresor. Así, la mujer, que tiene dos hijos menores, hablaba conservando su anonimato con el espacio de Antena 3. Y a raíz de esto, Susanna Griso ha sorprendido a los espectadores y sus compañeros confesando el caso de acoso que ella misma vivió durante sus inicios en Atresmedia.

"Me tienes que dejar en paz, tienes que dejar de llamarme. Es un asco de verdad, estás enfermo", llega a señalar la víctima en una de las conversaciones telefónicas grabadas que ha compartido con 'Espejo Público' en las que se puede escuchar como el acosador se masturba al otro lado de la llamada. Y es que, desde que las agresiones telefónicas comenzaron en marzo de 2025, la madre de dos hijos asegura vivir con miedo, motivo por el que ha interpuesto dos denuncias.

Tras repasar algunas de las grabaciones del acosador, al cual las autoridades están intentando localizar tras solicitar una autorización judicial a la compañía de teléfono para dar con su número, Susanna Griso se sinceraba con sus compañeros. "Yo lo sufrí aquí, en la redacción de Informativos. Me llamaban continuamente. Era un chaval muy joven, además", ha confesado la conductora del matinal.

Susanna Griso, víctima de acoso durante su etapa en 'Antena 3 Noticias': "Era un chaval joven"

"Yo creo que es raro que haya una mujer con cierta relevancia en su ámbito que no haya pasado por ahí. Conocemos los casos de alguien conocido o de algo que es ya flagrante, pero las mujeres seguís sufriendo el acoso de una manera constante", subrayaba uno de los colaboradores antes de que la periodista rememorase el desagradable episodio que vivió durante su etapa en 'Antena 3 Noticias'.

"Recibí llamadas, no tanto a nivel sexual, pero sí durante el programa en directo. Se dedicaba a llamarnos a todos los compañeros y a insultarnos. Había conseguido tener el teléfono de todos y, una vez que terminaba el programa, continuaba haciéndolo en casa", ha continuado explicando Susanna Griso, recordando las constantes llamadas que afectaron a todo el equipo con el que trabajaba además de ella.

En ese sentido, la conductora de 'Espejo Público' ha alzado la voz por el desamparo de las víctimas en estos casos. "Yo creo que, una vez más, aquí las mujeres son el eslabón más débil, desgraciadamente. Una vez más, se le pide a las víctimas que miremos para otro lado", ha condenado la presentadora.

"Lejos de poder solucionar, lo que se nos indica es que lo mejor que podemos hacer es que cambiemos de teléfono. Es lo mismo que ocurre con los niños cuando sufren bullying y les dicen que cambien de centro, o cuando alguien te acosa a través de las redes sociales y te dicen que no lo leas", terminaba sentenciando Susanna Griso con dureza ante sus compañeros. "Se protege más al anónimo que a la víctima", ha subrayado.