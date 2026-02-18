Euprepio Padula da un repaso antológico a Mariló Montero por su intervención en 'Espejo Público': "Amargada"

Mariló Montero ha regresado al centro de la polémica tras lanzar una grave acusación contra Pedro Sánchez desde 'Espejo Público' este martes asegurando que "está resucitando lo que queda de ETA". Unas incendiarias declaraciones que continúan acumulando reacciones según pasan las horas y Euprepio Padula no ha dudado en tomar sus redes para subrayar la gravedad de las palabras de la periodista.

Este martes, el espacio de Antena 3 dedicaba parte de su emisión a desgranar el recurso de la Fiscalía al tercer grado de Asier Arzalluz Goñi, uno de los miembros de ETA. "A mí me preocupa mucho la amnesia sobre el pasado, de la existencia de los terroristas que han matado con nombres y apellidos a españoles por los que no se han arrepentido", comenzaba señalando Mariló Montero sobre la petición de "revisar la legalidad" y rebajar al condenado a segundo grado.

"Me preocupa que se mantenga esa amnesia del pasado, sobre todo cuando no hay reinserción porque ellos no la quieren", ha insistido la colaboradora del matinal conducido por Susanna Griso. "Tiene la costumbre Pedro Sánchez de resucitar a los muertos que estaban bien enterrados. Tiene la manía de resucitar a Franco y resucitar a los fachas, que eran dos y ahora ve fachas por todos los lados", terminaba señalando la periodista, asegurando que quiere "resucitar a ETA".

La vergüenza que da esta señora es infinita

Solo una persona amargada puede soltar cada dos por tres estas barbaridades https://t.co/t0F5KcuQu5 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) February 17, 2026

Unas declaraciones que Euprepio Padula, presentador de 'El círculo Independiente' y colaborador habitual de TVE, no ha dudado en recuperar en su cuenta de X. "La vergüenza que da esta señora es infinita. Solo una persona amargada puede soltar cada dos por tres estas barbaridades", ha escrito el periodista ante sus más de 45.000 seguidores en la red social, arremetiendo de lleno contra la colaboradora de Susanna Griso.

"Le está dando la vida. Estamos viendo cómo ni siquiera se arrepienten, no cumplen las condenas, no piden perdón y además no obedecen porque no van a trabajar donde tienen que trabajar por obligación. Porque se esconden. Les han perseguido los periodistas buscando la información, han derrapado por curvas y se esconden. Incluso van a los montes", insistía Montero en el espacio de Antena 3. "Es decir, está Pedro Sánchez, con su política, resucitando lo que quedaba de ETA", llegó a asegurar la comunicadora durante su intervención de este martes.