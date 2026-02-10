Mariló Montero se planta con Susanna Griso y señala una encerrona en 'Espejo Público': "Me estoy cabreando"

Rescatando su polémica de hace unos días en contra de su voluntad, Mariló Montero ha vuelto a convertirse este martes en una de las grandes protagonistas de 'Espejo Público'. La periodista se ha topado con un inesperado cara a cara en plató con el influencer Trakatrá para resolver sus diferencias tras la sonada discusión que protagonizaron hace unos días en el espacio de Antena 3 y que corrió como la pólvora en redes.

"Hace unos días vivimos en este programa unos momentos de tensión contigo", han comenzado recordando Miquel Valls y Susanna Griso, alejándose de la mesa de debate habitual de 'Espejo Público' junto a la periodista, guiándola hacia un set de cuatro sillas en las que una permanecía vacía. "Tenemos a Álvaro detrás de la pantalla ¿Te gustaría tener un cara a cara con él?", le preguntaban entonces, recordando su enfrentamiento de hace unos días.

Y es que, al final de la conexión en directo con Álvaro Trakatrá, que conectó con el espacio de Antena 3 para hablar del cruising, Mariló Montero terminó insinuando que cualquiera podía contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual al tocar un preservativo usado o una toallita de las que dejan tiradas quiénes practican sexo en espacios públicos. "Soltaste un comentario que me pareció que estaba fuera de lugar. Tú estás en la televisión y lo que dices tiene peso", le ha reprendido el influencer, poniendo el foco sobre la polémica.

"Se estaba dando a entender que una infección de transmisión sexual podría contagiarse por tocar objetos como preservativos o toallitas tiradas en el suelo", ha subrayado, advirtiéndole sobre la gravedad de su discurso en televisión. "No, esa es la interpretación que hicisteis", ha contestado la periodista, negando que esa fuese su lectura durante la tertulia. "Mi debate de aquel día y lo reitero hoy es que se puede practicar sexo al aire libre en lugares donde no te vea nadie y, sobre todo, limpiar después", explicaba entonces zafándose de las críticas.

Mariló Montero se planta contra 'Espejo Público' por el tenso cara a cara que le imponen en plató: "¿Por qué le estáis dando tanta bola?"

Sin embargo, el influencer ha insistido en que todos los espectadores y la gente en redes se han dado cuenta del tono tras sus palabras. "Sabes perfectamente cómo iba ese comentario y todo el mundo lo entendió así", le ha asegurado. "Eso no está dicho ahí, no me vas a enseñar la terminología que tengo que usar. ¿Por qué tengo que decir lo que tú quieres oír?", le ha reprendido entonces Mariló Montero, negándose a asumir las declaraciones que han revisado incluso dos veces en el programa.

"Te tienes que acostumbrar a que yo diga libremente mi opinión y mi opinión es que si se practica sexo al aire libre que tengáis cuidado y no tiréis los preservativos al suelo, los tiráis a la basura", sentenciaba entonces la colaboradora de 'Espejo Público' antes de que Miquel Valls le parase los pies. "Sí pero Mariló, reconoces que en la explicación que diste el otro día...", ha esgrimido el presentador agotando la paciencia de la comunicadora.

Visiblemente hastiada, Mariló Montero terminaba estallando contra sus compañeros, que observaban el cara a cara desde el otro lado del plató, interviniendo con prudencia. "¿Pero por qué le estáis dando tanta bola?", le ha recriminado entonces la periodista a la presentadora y su compañero. "No, porque me gustaría que saliera de tus palabras decir 'es imposible que se transmita el VIH, una gonorrea o la sífilis por tocar una toallita o un condón", insistía Valls, animándola a retractarse de sus palabras de días a atrás.

"Es que no está dicho eso Miquel", insistía la periodista, firme en su negativa. "Mariló, lo hemos escuchado dos veces", le ha advertido el copresentador de 'Espejo Público'. "Esto es de primero de parvularios, te lo acabo de decir. Sabemos todos que hace falta contacto de fluidos en un acto sexual o con sangre. Pero que incluso aquellas personas si tuvieran una enfermedad de transmisión sexual, que tiren los preservativos al suelo... Eso no tiene que estar en el suelo. Imagínate que una criatura coge eso, no me hace nada de gracia", ha sentenciado.

Así, Susanna Griso también terminaba por corregir a la periodista, que se mostraba contraria a dar su brazo a torcer en la polémica. "Pero eso es por un tema de higiene Mariló, no por tema de contagio de relaciones de transmisión sexual. Eso sí que lo tenemos que dejar claro", señalaba con gesto serio la presentadora. "La interpretación que haces de verdad...", le ha recriminado Mariló Montero al invitado, que observaba incrédulo los reproches de la periodista.

"No la hago yo, la hace todo el mundo", le ha advertido Trakatrá, recordando el enorme revuelo que la interacción ha tenido en redes sociales. "Yo sé perfectamente de lo que estoy hablando y lo que tengo muy claro son mis ideas y mis conocimientos. No me hace falta ningún estudio científico para saber cómo se contagia el VHI, el sida o el VHS... Ya me estoy liando", añadía entonces la periodista degenerando aún más su discurso sin que el influencer pudiese continuar.

"No soy médico ni doctor, pero tendrías que tener una clase práctica y teórica para hacer un examen a ver si apruebas porque es muy fuerte", le ha sugerido el invitado ante sus graves confusiones. "Me estoy cabreando, porque la viralización ya va a ser enorme", ha subrayado entonces Mariló Montero, poniéndose seria con el programa por la escena que se estaba creando y la repercusión que iba a tener de nuevo.

"Es que la creas tú, no yo", le ha contestado el invitado mientras Mariló comenzaba a reprender a sus compañeros por la encerrona. "De verdad, ¿ya tenéis otra vez la viralización no?", ha espetado visiblemente molesta con Susanna Griso y Miquel Valls, echándole en cara haber sido utilizada para tener otro momento viral en redes a su costa. "Si esto ha servido para aclarar que no es una vía de contagio, bienvenido sea la discusión o el debate", resolvía la conductora de 'Espejo Público' para dar portazo al tenso debate, que terminaba sin acercar posturas.