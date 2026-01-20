Susanna Griso, incapaz de articular palabra ante lo vivido en 'Espejo Público': "No puedo tomar el relevo aquí"

Susanna Griso no ha encontrado las fuerzas para continuar con una difícil entrevista que 'Espejo Público' encabezaba este martes con el familiar de una de las víctimas del siniestro ferroviario en Adamuz, Córdoba. La presentadora, entre lágrimas, tuvo que hacer una pausa mientras hablaba con Fidel, un joven que perdió a su madre en el accidente de este domingo y que todavía tiene a varios familiares hospitalizados.

"Si lo que estamos contando muchas familias sirve para que la sociedad se dé cuenta, muchas veces vamos deambulando por la vida y no le damos importancia a las cosas bonitas y tome conciencia, estoy encantado de estar aquí contigo", comenzaba aseverando el joven tras conectar con 'Espejo Público', dispuesto a compartir con el matinal de Antena 3 y su audiencia cómo está gestionando su dura pérdida.

Susanna Griso se derrumba en plena entrevista con el hijo de una víctima del Alvia descarrilado en Adamuz

"Aunque mi madre no se ha ido de la manera que merecía, se han quedado los chicos, que son los que tienen una vida por delante. Mi madre ya goza de la grandeza del Señor, que es donde ha considerado que tiene que estar ella ahora", ha continuado explicando Fidel antes de que Susanna Griso se pronunciase. "Gracias por atendernos. Sé que ayer, las víctimas, tú eres una víctima importante en esta tragedia, no teníais ánimo de hablar con los medios", ha señalado la presentadora.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Hoy lo estás haciendo y no sé de dónde sacas esa energía para hacerlo", subrayaba entonces la periodista, dejando vía libre al entrevistado para compartir una profunda reflexión. "Muchas veces nos enfadamos sin necesidad con los familiares y la vida en cualquier momento se va. Yo muchas veces me voy de casa sin darle un beso a mi madre y digo 'ostras, qué equivocación', porque ahora ya no la puedo ver más, no la puedo sentir, no la puedo tocar, no puedo ver cómo se iba haciendo vieja", ha lamentado el joven.

Y mientras Fidel continuaba poniendo en palabras del dolor tras su pérdida, Susanna Griso no ha podido evitar romperse entre lágrimas, sin detener al entrevistado. "Ya eso no lo puedo hacer y el que pueda hacerlo que aproveche porque la vida en cualquier momento te da un vuelco, te golpea y te dice 'pon los pies en la tierra y valora lo que tienes porque en cualquier momento lo pierdes", ha explicado el joven.

"Yo no puedo tomar el relevo aquí", advertía la conductora de 'Espejo Público', incapaz de articular palabra y asumir el turno para continuar preguntando al hijo de la víctima. "No me sale la voz", señalaba Susana Díaz, al lado de la presentadora, asegurando que ella tampoco podía continuar con la difícil entrevista. Sin embargo, más tarde, la periodista ha encontrado la fuerza para retomar el hilo de la emisión.

"No sabes cómo agradezco tu testimonio, lo balsámico que es en un momento de crispación política", ha señalado Susanna Griso. "Habiendo perdido a tu madre, que dices que su último servicio fue que se salvasen su hijo y sus nietos… Te envío un abrazo enorme y te agradezco muchísimo tu testimonio. De verdad que nos has emocionado a todos aquí en el plató. Todos nuestros deseos están en que tu hermano y tus hijos se recuperen", terminaba señalando la comunicadora, recuperándose aún del llanto.