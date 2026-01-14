Susanna Griso reacciona al delirio de Ayuso con Julio Iglesias y hace énfasis en algo que va a indigestar en la Puerta del Sol

Julio Iglesias se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos después de que este martes saliesen a la luz su denuncia por supuesta trata y agresión sexual a sus trabajadoras. Ante la condena generalizada de la izquierda española contra los supuestos delitos del artista y su apoyo a las víctimas, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han remado en sentido contrario e incluso Susanna Griso ha terminado plantándose este miércoles ante el discurso de la derecha sobre los graves testimonios de abuso.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió la presidenta madrileña en su perfil de X mostrando su firme apoyo al cantante, que aún no se ha pronunciado sobre los testimonios publicados por ElDiario.es y Univision y lanzando un dardo a Pedro Sánchez.

Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda.



La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

Susanna Griso echa por tierra la postura de Abascal y Ayuso sobre Julio Iglesias: "Me parece delirante"

Isabel Díaz Ayuso, Susanna Griso y Santiago Abascal

De igual manera, el líder de Vox reconducía también el foco de la polémica para arremeter contra el gobierno central. "No puedo juzgar estas denuncias pero sí el interés de este Gobierno de centrar todo en este asunto", aseguró en sus declaraciones de este martes. Una declaración de intenciones por parte del PP y Vox que ha descolocado a Susanna Griso, que tras repasar las reacciones ante la noticia en 'Espejo Público' este miércoles no podía ocultar su sorpresa.

"Yo he criticado a Pedro Sánchez y sus cortinas de humo, pero pensar que lo de Julio Iglesias forma parte de su estrategia…", ha señalado la conductora del matinal de Antena 3, incapaz de entender la estrategia de Abascal. "Decir que esto es una cortina de humo para que no se hable de la corrupción me parece delirante", ha sentenciado la presentadora.

Y tampoco ha dudado en sentenciar la polémica publicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en redes. "A mí también me sorprendió la reacción de Isabel Díaz Ayuso, claramente sin entrar a valorar las denuncias", ha puntualizado Susanna Griso haciéndose también eco del pronunciamiento de Feijóo sobre la denuncia.

"Ahí ha estado bastante más hábil Feijóo, que siendo amigo y teniendo una relación fluida, ha dicho que tiene que investigarse", ha rematado la comunicadora. Y es que, el líder del Partido Popular se ha limitado a asegurar que está "muy, muy sorprendido" por los testimonios, insistiendo en que hay que "dejar de especular y centrarse en la investigación para saber qué es lo que ha sucedido de verdad".