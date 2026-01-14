Juan del Val se pregunta en qué manos estamos ante la última barrabasada de Ayuso sobre el caso Julio Iglesias

Como cabía esperar, este martes 13 de enero, la tertulia de 'El Hormiguero' se ha centrado en la notica del día: la denuncia a Julio Iglesias por parte de dos exempleadas por presuntas agresiones sexuales. Juan del Val ha vuelto a ser uno de los más claros a la hora de opinar sobre este escándalo.

Este martes, 'Eldiario.es' y Univisión sacaban a la luz un reportaje tras más de tres años de investigación en el que dos extrabajadoras de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, le acusan de acoso y agresión sexual, así como del trato vejatorio recibido. Todos los programas de televisión, y hasta los telediarios, se han hecho eco de la impactante noticia.

"Es el tema del día", introducía Pablo Motos en 'El Hormiguero', antes de dar paso a Rubén Amón. "Me gusta que se está dirimiendo todo en un tribunal serio como es la Audiencia Nacional. Es ahí donde se puede acreditar la credibilidad de las denuncias y el derecho a la defensa de Julio Iglesias", empezaba diciendo el colaborador, quien dejaba claro que en casos como este "no hay que estar ni con unos ni con otros hasta que haya un desenlace. Ha que estar con la ley".

Juan del Val sentencia a Isabel Díaz Ayuso tras su defensa de Julio Iglesias

Y es que, nada más conocerse la noticia, Más Madrid ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. Ante esto, la presidenta madrileña ha contestado con un polémico comentario en su cuenta de X: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

Un tuit que ha provocado un aluvión de críticas y que ha sido cuestionado por Juan del Val en 'El Hormiguero'. Tras expresar su preocupación por "el nivel de los políticos de España" ha sentenciado a la líder del PP madrileño: "Lo de Ayuso me parece lamentable. ¿En serio esa frase se puede decir?". "Luego, para rematar, llega Abascal y dice que esto es un complot del Gobierno para que no se hable de los casos de corrupción. ¿En qué manos estamos?", se preguntaba el escritor.

Sobre el relato de estas mujeres, Juan del Val reconoce que "es terrible y muy duro", y recuerda que ya lo está investigando la Audiencia Nacional. La investigación que ha llevado 'Eldiario.es' en colaboración con Univisión revela los testimonios de dos mujeres que aseguran que Julio Iglesias las agredió sexualmente cuando trabajaban para él en régimen interno en sus mansiones del Caribe. Una de las empleadas relata que incluso fue presionada para mantener relaciones sexuales con el cantante y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.