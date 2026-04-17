'Supervivientes 2026' se enfrenta a una expulsión de alto voltaje tras la nueva lista de nominados

La séptima gala de 'Supervivientes 2026' ha puesto el broche con las tradicionales nominaciones. El reparto de puntos, llevado a cabo en La Palapa, ha dejado a cuatro grandes robinsones en la palestra: Claudia Chacón, Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias.

Una vez señalados, el programa ha abierto el televoto en Mediaset Infinity y será dentro de una semana cuando se decida cuál será el próximo concursante fulminado. Una marcha que definirá el futuro del concurso a tenor de los nombres de los nominados. Se avecina una de las expulsiones más fuertes de la presente temporada.

Antes, los concursantes de Playa Victoria y Playa Derrota han participado en el juego de líder. Tras una exigente prueba, que les ha puesto al límite de sus capacidades, Aratz Lakuntza y Alba Paul se han podido colgar el collar de líder. Por ello, los dos se han librado de la nominación por la condición de inmune y han tenido el poder de designar una nominación directa.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Derrota

Nagore Robles ha nominado a Ingrid Betancor

Maica Benedicto ha nominado a Ingrid Betancor

Ingrid Betancor ha nominado a Nagore Robles

Toni Elías ha nominado a Ingrid Betancor

Gerard Arias ha nominado a Ingrid Betancor

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Toni Elías, pero éste ha sido salvado después con el poder del Tridente Dorado utilizado por Alvar, que ha endiñado la designación directa a Gerard Arias, su archienemigo

Así han sido las nominaciones en Playa Victoria

Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras

Claudia Chacón ha nominado a José Manuel Soto

Almudena Porras ha nominado a Alvar Seguí

Borja Silva ha nominado a Ivonne Reyes

Ivonne Reyes ha nominado a Claudia Chacón

Darío Linero ha nominado a Ivonne Reyes

José Manuel Soto ha nominado a Almudena Porras

Alba Paul, cómo líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

Con todo ello, los supervivientes expuestos al veredicto de los espectadores de 'Supervivientes 2026' durante la séptima semana de concurso son Claudia Chacón, Almudena Porras, Ingrid Betancor y Gerard Arias. Uno de ellos seguirá los pasos de Teresa Seco el próximo jueves en el transcurso de una nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela.