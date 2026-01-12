¿Mantendrá el actor turco Can Yaman su visita programada a 'El Hormiguero' tras su detención?

La lista de invitados de esta semana en 'El Hormiguero' quedó comprometida el pasado sábado cuando se conoció el último revés con la justicia de Can Yaman. El actor turco fue detenido este fin de semana durante una operación antidrogas en una discoteca de Estambul por supuesta tenencia de estupefacientes. Sin embargo, Pablo Motos y su equipo no tendrán que buscar sustituto para la entrevista de este jueves, pues el intérprete ha sido puesto en libertad este lunes.

Tal y como ha confirmado El Televisero a través de fuentes directas del espacio de Antena 3, la estrella internacional retomará sin problema su agenda promocional de esta semana volando a España este mismo lunes tras poner fin a su revés legal. El actor fue detenido junto a la actriz Selen Görgüzel y los propietarios del club nocturno en el que se encontraba en mitad de una redada que afectó a nueve discotecas en Estambul el pasado sábado.

Can Yaman retoma su agenda promocional tras su detención y acudirá a 'El Hormiguero' este jueves

Can Yaman ha sido ya puesto en libertad por orden de la Fiscalía tras someterse a un análisis de sangre después de ser detenido por supuesta tenencia de estupefacientes. Así, el actor turco puede continuar con su gira promocional de 'El turco', su nueva serie para Movistar Plus+ que llegará este jueves 15 de enero a la plataforma, mismo día en el que visitará finalmente a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

El intérprete aterrizará en el espacio estrella de Antena 3 meses después de su visita a 'La Revuelta', donde ya adelantó algún que otro detalle sobre la ficción que ahora presenta y sus nuevos proyectos en España. Cabe recordar que el actor se encuentra grabando 'El laberinto de las mariposas' en nuestro país junto a actores como Féliz Gómez, Andrea Duro o María de Nati.

Can Yaman presentará durante su primer encuentro con Pablo Motos la nueva ficción de Movistar Plus+ ambientada en el Imperio Otomado del siglo XVII que sigue la historia de Balaban Agha, un soldado jenízaro que encuentra refugio en un pueblo italiano tras ser herido en combate. Tras ser acogido y curado por los lugareños, el misterioso guerrero recibe el apodo de 'El turco' para más tarde liderar una historia de sublevación contra la opresión de los señores feudales del territorio.