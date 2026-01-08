Desvelados los 4 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 12 al 15 de enero contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 12 al jueves 15 de enero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana más corta de lo habitual en la que el presentador dio la bienvenida al 2026 de la mano de las actrices Raquel Guerrero, Kira Miró y María Hervás y despidió la semana con los protagonistas de la nueva temporada de 'El Desafío' María José Campanario, Eduardo Navarrete y su presentador Roberto Leal, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La nueva semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Chris Pratt, que acudirá por primera vez al programa para presentar su nueva película 'Sin piedad'. El martes queda reservado para Joaquín Reyes, que regresará al espacio de Antena 3 antes de su estreno sobre los escenarios con su nueva obra 'La verdad'.

El miércoles llega el turno de Antonio Banderas, que se encontrará una vez más con Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo teatral 'Godspell'. El jueves, la sensación internacional Can Yaman será el encargado de despedir la semana para presentar su nueva serie 'El turco', que llegará a Movistar Plus+ ese mismo día.

Lunes 12 - Chris Pratt

Chris Pratt aterrizará por primera vez en 'El Hormiguero' el próximo lunes justo antes del estreno de 'Sin piedad', la nueva película que protagoniza y que llegará a las salas de cine el próximo 23 de enero. El actor desvelará todos los detalles sobre el film, en el que interpreta a un detective acusado de asesinar a su esposa.

Martes 13 - Joaquín Reyes

El martes queda reservado para Joaquín Reyes, que regresa una vez más al programa de las hormigas para presentar su nueva obra de teatro 'La verdad', la cual estrenará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid el próximo 15 de enero. En su nuevo proyecto, el actor da vida a un mentiroso compulsivo al que la gente no para de mentirle.

Miércoles 14 - Antonio Banderas

El miércoles será Antonio Banderas el que vuelva a sentarse en 'El Hormiguero' para presentar 'Godspell', su nuevo espectáculo teatral que llegará al Gran Teatro Pavón de Madrid el próximo 21 de enero. Se trata del quinto musical dirigido por el actor, que llega a la capital tras arrasar durante sus funciones en Málaga.

Jueves 15 - Can Yaman

El jueves, Can Yaman será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas. El actor turco que causa furor a nivel internacional visitará por primera vez el espacio de Antena 3 meses después de su paso por 'La Revuelta'. Lo hará para presentar 'EL turco', la nueva serie que protagoniza ambientada en el final del Imperio Otomano en el siglo XVII y que llegará a Movistar Plus+ ese mismo día.