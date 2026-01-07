Desvelados los 6 primeros invitados de 'El Hormiguero' que arrancan el año 2026 con una entrevista bomba

'El Hormiguero' cerró por vacaciones el pasado jueves 18 de diciembre y tras dos semanas de reposiciones ya tiene fecha exacta fijada para su regreso en Antena 3. Como cada año, una vez pasado el Día de Reyes, Pablo Motos y su equipo regresan con una nueva tanda de invitados para abrir el año por todo lo alto. En este caso, el espacio de Antena 3 dará el pistoletazo de salida al 2026 este miércoles 7 de enero.

Pablo Motos y sus habituales colaboradores regresarán a 'El Hormiguero' recibiendo a sus primeros invitados del año para contraatacar a la vuelta de 'La Revuelta' de David Broncano. El programa de Antena 3 recibirá a las actrices Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, que regresarán al programa para presentar la nueva temporada de 'Machos Alfa' en Netflix.

El jueves queda reservado para un trío muy especial, Roberto Leal, Eduardo Navarrete y María José Campanario, que visitarán a Pablo Motos para calentar motores antes del estreno de la nueva temporada de 'El Desafío'. Los concursantes y el presentador de esta sexta temporada desvelarán en primicia algunos de los retos de la nueva entrega.

