'El Hormiguero' anuncia su fecha de regreso a Antena 3 con una invitada bomba que vuelve doce años después

Tras el parón navideño, Pablo Motos ya tiene fecha para volver a ponerse al frente de 'El Hormiguero'. Será el próximo miércoles, 7 de enero, cuando el programa de las hormigas regrese a Antena 3. Este 2026 será muy especial para el formato, pues se cumplirán 20 años desde su estreno, que tuvo lugar en septiembre de 2006.

Las primeras invitadas del año de 'El Hormiguero' serán las actrices Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, quienes apenas dos días después, el 9 de enero, estrenarán la nueva temporada de 'Machos alfa' en Netflix. Por tal motivo, tres de sus protagonistas acudirán al programa de Pablo Motos para hablar de los seis capítulos que conforman esta cuarta temporada.

Aunque el palto fuerte llegará un día después, el jueves 9 de enero. Ese día será María José Campanario la que acuda a divertirse al programa de Antena 3. Pero no lo hará sola, lo hará junto a Roberto Leal y Eduardo Navarrete para charlar sobre la nueva edición de 'El Desafío', en la que participará la mujer de Jesulín de Ubrique.

¡Vuelve @El_Hormiguero... Y lo hace a lo grande! 🔝



Miércoles 7/01 👉 Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero.

Jueves 8/01 👉 Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete.



No te pierdas el programa líder en 2025 de lunes a jueves a las 21:45h en Antena 3. ⭐ pic.twitter.com/1w1PQifXYe — Antena 3 (@antena3com) January 2, 2026

María José Campanario visitará 'El Hormiguero' 12 años después de su última vez

Este será el regreso de la odontóloga a 'El Hormiguero' 12 años después de su última aparición en él. En concreto, fue en el 2014 cuando María José Campanario se sentaba frente a Pablo Motos para concederle una entrevista en la que se sinceró como nunca antes sobre su vida, e incluso se atrevió a cantar con el presentador el mítico tema 'Toda' de su marido.

Esta temporada, 'El Hormiguero' tendrá un nuevo competidor en la franja del access prime time. Además de competir con 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 de TVE y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming en la Sexta, ahora Mediaset ha decidido apostar en la misma franja por Iker Jiménez en Cuatro. De esta forma, el polémico comunicador conducirá una tira diaria de 'Horizonte', tras su éxito en la noche de los jueves.

Según informa Mediaset a través de un comunicado, este movimiento tendrá en principio una duración de un mes, con el objetivo de ver el impacto que tiene en la audiencia. Si los datos son positivos, decidirán si lo mantienen de forma definitiva. Este cambio tiene una víctima colateral, 'First Dates'. El programa de citas de Carlos Sobera, que se emitía en esa misma franja, saltará de Cuatro a Telecinco, como ya ocurrió el pasado verano.

2025 fue el mejor año de la historia de 'Horizonte' en Cuatro, con una media del 9,1% de share y 603.000 espectadores, con un incremento del 1,3% puntos respecto al dato anual del 2024 (7,8%) y de 2,3 puntos con respecto al 2021, su primer año de emisión en la cadena de Mediaset. Estas cifran han provocado que el grupo de comunicación premie al formato conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter con una tira diaria en el access prime time.